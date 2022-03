Hotel Waldheim in Risch wird zur Flüchtlingsunterkunft

Risch Ehemaliges Hotel Waldheim: Die Betten werden für bis zu 100 Flüchtende bezogen – am Montag treffen die ersten ein Der Kanton Zug ist seit Wochen intensiv auf der Suche nach weiteren Liegenschaften für den Zustrom an Schutzsuchenden aus der Ukraine. Nun wurde er in Risch fündig. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 23.03.2022, 16.51 Uhr

Der Kanton Zug und die Eigentümerschaft des ehemaligen Hotels Waldheim haben entschieden, dass der Gebäudekomplex in Risch, der seit rund vier Jahren leer steht, provisorisch als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt werden soll.

Das ehemalige Hotel Waldheim in Risch. Stefan Kaiser (23. März 2022)

«Ein Vertreter des Hoteleigentümers Sepp Schriber ist auf uns zugekommen und hat uns diesen Vorschlag unterbreitet», sagt Regierungsrat Andreas Hostettler auf Anfrage. Daraufhin hat der Kanton mit der Gemeinde Risch Kontakt aufgenommen und alles koordiniert. Hostettler sagt:

«Der Mietvertrag ist für mindestens 1,5 Jahre, mit anschliessender Kündigungsfrist von sechs Monaten, gültig.»

Sepp Schriber konnte auf Anfrage keine Fragen zum Vorgang beantworten, da diese nur über die sozialen Dienste des Kantons und der Gemeinde Risch beantwortet werden.

Der rasche Zustrom von Schutzsuchenden stellt Bund, Kantone und Gemeinden vor grosse Herausforderungen. Insbesondere gilt es, genügend Platz für die Unterbringung und Ressourcen für die Betreuung bereitzustellen. Da der Kanton mit seinen bestehenden Asyl-Strukturen an Grenzen stösst, ist er seit Wochen intensiv auf der Suche nach weiteren Liegenschaften, heisst es in einer Mitteilung des Kantons.

1500 Franken monatlich pro Person

Andreas Hostettler.

Das Waldheim bietet Platz für rund 100 Personen. Wie schon im Pavillon des Pflegezentrums Luegeten in Menzingen werden es auch in Risch vor allem Frauen und Kinder sein, die einquartiert werden. Die Miete werde vom Kanton an den Eigentümer gezahlt. «Vom Bund erhalten wir pro geflüchteter Person monatlich 1500 Franken für Unterkunft und Verpflegung», verrät Hostettler.

Die Flüchtenden wurden vom Bund registriert und verfügen über den Schutzstatus S. Hostettler erklärt:

«Bei diesem Status steht nicht die Integration im Vordergrund, sondern Unterkunftsmöglichkeiten, Verpflegung, eine Tagesstruktur und Zugang zu Bildung sowie die Möglichkeit zu Deutschsprachkursen.»

Der ehemalige Hotelkomplex ist naturnah und familienfreundlich und befindet sich in unmittelbarer Nähe des Schulhauses. Die Verpflegung der ukrainischen Geflüchteten wird durch ein lokales Unternehmen, das auch das Mittagessen für den Mittagstisch der modularen Tagesschule in Risch und Rotkreuz beliefert, sichergestellt.

24/7 werden Sozialarbeiter vor Ort sein

Auf Hochtouren laufen derzeit die letzten Vorkehrungen für die Herrichtung der Zimmer und die offizielle Inbetriebnahme. «Die Wasserleitungen müssen gut durchgespült werden, da sie lange nicht genutzt wurden. Und neben Putzarbeiten, muss die Heizung hochgefahren und die Betten bezogen werden», präzisiert Hostettler die noch anstehenden Arbeiten. Je einen neuen Bettüberzug erhält jede Person vom Kanton. Auch die Kosten für die Unterhaltsarbeiten übernimmt der Kanton vollumfänglich.

Bereits am Montag werden die ersten Geflüchteten in Risch erwartet. Geführt wird die Unterkunft vom Personal des Kantonalen Sozialamtes. «Es werden 24/7 mehrere Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen vor Ort sein. Wie viele Personen es genau benötigen wird, werden wir noch definieren», sagt Hostettler.

Was die Betreuung sowie Beschulung der Kinder angeht, stehen Kanton, Gemeinde und lokale Schulbehörden ebenfalls in Kontakt, um bald eine Lösung für Kinder im schulpflichtigen Alter zu finden. «Hierbei müssen wir zuerst abwarten, wie viele Schüler effektiv kommen. Danach wird entschieden, ob die flüchtenden Kinder eventuell eine eigene Klasse bilden oder in separate Klassen aufgeteilt und mit Shuttlebussen in die Gemeinde gefahren werden», so Hostettler.

Auch Pfarreien Risch und Rotkreuz wollen aktiv mithelfen

Michèle Adam Schwartz.

Auch das Pfarramt Risch möchte ihre Hilfe anbieten. «Wir haben eine kleine Taskforce gebildet und der Gemeinde unsere Hilfe bei der Seelsorge und der Traumabewältigung angeboten», sagt Michèle Adam Schwartz, Gemeindeleiterin der drei Pfarreien Risch, Rotkreuz und Meierskappel. Bereits jetzt werden im Pastoralraum Risch internationale Kochabende für Asylsuchende organisiert, zu denen die Flüchtenden herzlich eingeladen sind.

«Wir werden auch Friedensgebete anbieten und die Menschen aus der Ukraine dazu einladen, gemeinsam zu beten», so Adam Schwartz. Sie freut sich, dass das Waldheim für so einen guten Zweck belebt wird und könnte sich auch vorstellen, künftig jemanden aus der ukrainisch-orthodoxen Kirche einzuladen, der eine Messe in Risch für die Ukrainer hält.

Die Rischer Bevölkerung wird über die Zwischennutzung an der Informationsveranstaltung am Freitag, 25. März, ab 18 Uhr im Zentrum Dorfmatt in Rotkreuz informiert.

Ukraine-Hilfe: Infoline Kanton Zug Zentrale Anlaufstelle für Hilfsangebote und weitere Fragen zur Ukraine-Hilfe im Kanton Zug gibt es unter: ukrainehilfe@zg.ch oder +41 41 7237899, Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr. Weitere Informationen sowohl für Geflüchtete als auch für die Zuger Bevölkerung gibt es auf der Website des Kantons.

