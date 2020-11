Abstimmung Patrick Wahl als neues Mitglied des Gemeinderats Risch gewählt An der Ergänzungswahl vom 29. November beteiligten sich 46,7 Prozent der Stimmbeteiligten für den frei werdenden Sitz von Ruedi Knüsel. Die Wahl hat Patrick Wahl von der FDP gewonnen. Rahel Hug 29.11.2020, 13.09 Uhr

Patrick Wahl. Bild: PD

Patrick Wahl wurde mit 2145 Stimmen zum neuen Mitglied des Gemeinderats Risch gewählt. Auf die Kandidatin der Grünen Risch-Rotkreuz, Ursula Eggenschwiler, entfielen 917 Stimmen, wie die Gemeinde Risch mitteilt.

Patrick Wahl ist in der Gemeinde Risch aufgewachsen und wohnt mit seiner Ehefrau Claudia Wahl und seinen in Ausbildung stehenden Söhnen an der Küntwilerstrasse in Rotkreuz. Patrick Wahl ist ausgebildeter Maschineningenieur ETH mit Weiterbildung im Managementbereich (MBA). Er arbeitet als Segmentsleiter in der Aluminiumindustrie. Seit 2010 amtet er im Bürgerrat Risch als Bauchef und seit 2018 als dessen Präsident. Seine Wahl als Mitglied des Gemeinderats kommentiert Patrick Wahl wie folgt: «Für die Unterstützung und das Vertrauen, welches mir die Rischer Wählerinnen und Wähler entgegengebracht haben, bedanke ich mich herzlich! Ich freue mich auf diese neue und herausfordernde Aufgabe im Gemeinderat, welche ich gerne und mit vollem Elan annehme. Dies mit dem Fokus und der Zielsetzung für eine lebenswerte und attraktive Gemeinde Risch zu arbeiten.»

Amtsantritt im April 2021

Der Gemeinderat Risch wird sich an der Sitzung vom 1. Dezember 2020 in seiner neuen Zusammensetzung über die Ressortverteilung aussprechen. Das Amt als Gemeinderatsmitglied wird Patrick Wahl per 1. April 2021 antreten.

Der zurücktretende Ruedi Knüsel, Vorsteher Planung/Bau/Sicherheit, wird sein Amt per Ende März 2021 niederlegen. Er ist seit 2007 Mitglied des Gemeinderats und amtete vier Jahre als Schulpräsident und übernahm ab 2011 das Ressort Planung/Bau/Sicherheit.