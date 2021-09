In Risch können E-Scooter an Hubs abgeholt und abgestellt werden

Risch Erste Erfahrungen mit neuen E-Scooter: Hubs sorgen für mehr Ordnung Seit Ende Mai kommt man in Risch wieder mit dem E-Scooter von A nach B. Die Gemeinde hat jedoch aus vergangenen Fehlern gelernt und daher eine entscheidende Änderung vorgenommen. Oliver Julier Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Standort an der Personenüberführung Ost am Bahnhof gehört zu den meistbenutzten E-Scooter-Hubs in der Gemeinde Risch. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 09. September 2021)

Rotkreuz sei der schweizweit erste Ort, an dem der Anbieter TIER seine E-Scooter über definierte Ausleihstationen – sogenannten Hubs – zur Verfügung stellt, erzählt Patrick Wahl, Gemeinderat und Vorsteher Planung, Bau und Sicherheit der Gemeinde Risch. Die ersten Monate mit dem neuen Angebot seien sehr gut verlaufen. An elf Standorten zwischen dem Bahnhof Rotkreuz, der Suurstoffi und dem Gelände der Roche Diagnostics befinden sich die Hubs für E-Scooter. Der Gemeinderat ergänzt:

«Die Erfahrung damit ist sehr gut, zumal kein ‹wildes› Abstellen festgestellt werden konnte und diesbezüglich auch keine Rückmeldungen aus der Bevölkerung erfolgten.»

Bei falsch abgestellten E-Scootern würden für die Nutzerinnen und Nutzer nämlich Mehrkosten entstehen. Dank GPS-Ortung könnten Mitarbeiter den falsch geparkten E-Scooter sofort nachgehen, dies sei bis anhin aber noch nicht vorgekommen. Die Nutzung der Scooter verlaufe sehr ordentlich.

Weniger Spassfahrten der Nachtschwärmer

Das Hub-Prinzip mit den eingeschränkten Abstellmöglichkeiten könne von einigen Nutzerinnen und Nutzern jedoch als weniger attraktiv wahrgenommen werden, stellt Florian Anders, Kommunikationsverantwortlicher bei TIER, fest. Daher gibt es vermehrt Nutzer, die die Scooter wöchentlich brauchen. Anders kommt zum Schluss:

«Wir nehmen an, dass in Risch weniger sogenannte einmalige Spassfahrten unternommen werden und die E-Scooter eher als praktische Transportmöglichkeit angesehen werden.»

Aus diesem Grund änderte sich auch die Kundschaft – oder zumindest der Zeitpunkt der Nutzung. Vor zwei Jahren wurde das damalige Angebot in Risch noch hauptsächlich von Jugendlichen und Nachtschwärmern genutzt. Mittlerweile seien es vor allem Pendlerinnen und Pendler, welche die E-Trottinette ausleihen, um vom Bahnhof zur Arbeitsstelle zu gelangen oder umgekehrt, erklärt Anders weiter. Jacqueline Stutz, Bereichsleiterin Mobilität in Risch, macht darauf aufmerksam, dass die E-Scooter die ‹erste und letzte Meile› abdecken sollen und so eine mögliche Ergänzung zum öffentlichen Verkehr darstellen.

Momentan befinden sich alle Hubs auf der Nordseite der Bahnlinie. Hier beim Bahnhof Nord auf der Westseite des Aufnahmegebäudes.

Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 09. September 2021)

Neue Standorte in Aussicht

Momentan können die E-Scooter bei elf verschiedenen Hubs im Norden von Rotkreuz ausgeliehen werden. Gemäss Anders nutzen die Kundinnen und Kunden die Standorte am Bahnhof Nord, auf der Westseite des Aufnahmegebäudes und neben der Personenüberführung Ost am Bahnhof sowie die drei Standorte bei der Roche am meisten. Grundsätzlich herrsche jedoch bei allen Hubs regelmässiger Betrieb, wobei der beim Erlenpark an der Industriestrasse über die kleinste Nutzungsrate verfügt. Sind nun noch weitere Hubs in der Gemeinde Risch geplant? Jacqueline Stutz sieht zusätzliche Möglichkeiten:

«Ein weiterer Hub vor der Hochschule Luzern in Risch-Rotkreuz könnte sich durchaus lohnen und die Studierenden dort erfreuen.»

Auch die Erweiterung eines Hubs neben der Badi Buonas könnte über den Sommer für die Bewohnerinnen und Bewohner als attraktiv wahrgenommen werden. Die Südseite der Bahnlinie und eventuell die Ortsteile Holzhäusern, Buonas und Risch seien ebenfalls auf dem Radar der Gemeinde.

Die Durchfahrt ist möglich

Auch Lime, der zweite E-Scooter Anbieter im Kanton Zug, äussert sich auf Anfrage über die Zukunft ihres Angebots. Zug sei für Lime der erste Markt in der Schweiz und zudem eine der ersten Städte weltweit gewesen, die über E-Scooter von Lime mit austauschbaren Batterien verfügte. Mit neu eingeführten Parkpins wollen sie beispielsweise Anreize für das richtige Parken in der Stadt schaffen. Ihr Plan sei es, sich weiter auf «Sicherheit, Ordnung und Nachhaltigkeit» zu konzentrieren und «ein zuverlässiger Partner für die Stadt zu sein». Konkret sei Lime offen für Expansion im Kanton Zug und dies nicht nur mit E-Scooter, sondern auch mit E-Bikes.

Die zusätzlichen 50 E-Scooter von TIER in Risch ergänzen das bestehende Netz im Kanton Zug. Mit ihnen könne nun – wie bereits beim ersten Versuch vor zwei Jahren – durch Hünenberg nach Cham und Zug gefahren werden, wo sie auch normal abgestellt werden können, sagt Florian Anders abschliessend. Bei der umgekehrten Reise müsse sich der Nutzer jedoch den Regeln aus Risch anpassen und das E-Trottinette bei einem der Hubs abstellen.