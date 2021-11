Risch Für die Sanierung des Hofs Binzmühle ist mehr Geld nötig Die nächste Gemeindeversammlung der Gemeinde Risch findet am Dienstag, 30. November 2021 um 19.30 Uhr im Saal Dorfmatt statt. Der Versammlung werden insgesamt neun Traktanden vorgelegt. 04.11.2021, 15.15 Uhr

Das Budget 2022 sieht einen Überschuss von 307’200 Franken vor. Das Budget für das nächste Jahr wurde laut Medienmitteilung der Gemeinde Risch unter der Annahme erstellt, dass der Steuerfuss um einen Prozentpunkt auf 56 Prozent gesenkt wird. Die Steuererträge liegen mit 38.2 Millionen Franken um 0.5 Millionen Franken über dem Budget 2021, jedoch um 2.4 Millionen Franken unter der Rechnung 2020.

Der Ertrag aus dem innerkantonalen Finanzausgleich wird im Jahr 2022 8.7 Millionen Franken betragen, was gegenüber dem Budget 2021 einer Zunahme um 4.2 Millionen Franken entspricht. Der tiefere Beitrag im Jahr 2021 ist auf einen Sondereffekt zurückzuführen. Auf der Aufwandseite sind im Budget 2022 um 765’900 Franken höhere Personalaufwände zu verzeichnen, was unter anderem auch auf die Erweiterung der Kindertagesstätte Langmatt um eine Gruppe sowie mehr Personalressourcen im Hausdienst für den Unterhalt der neu gebauten Schulräumlichkeiten in Rotkreuz zurückzuführen ist. Der Sach- und Betriebsaufwand steigt gegenüber dem Budget 2021 um rund 768’400 Franken.

Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wird weiter eine überarbeitete Finanzstrategie zur Kenntnisnahme unterbreitet. Die letzte Überarbeitung wurde im Jahr 2016 vorgenommen. In Zusammenarbeit mit der Kommission Finanzstrategie wurden die geltenden Zielvorgaben eingehend überprüft.

Zusatzkredit von 1,1 Millionen Franken beantragt

Am 27. September 2020 wurde anlässlich einer Urnenabstimmung der Baukredit für die Sanierung des Hofs Binzmühle in der Höhe von 7.7 Millionen Franken genehmigt. Die weiteren Planungsschritte wurden eingeleitet und dabei auch neue Erkenntnisse gewonnen. Neu ist der Umstand, dass sich in der Binzmühle sehr viel mehr schützenswerte Strukturen befinden. Diese sollen in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Denkmalschutz für die Zukunft erhalten bleiben, woraus sich Mehrausgaben, aber auch Mehreinnahmen in Form von Beiträgen des Kantons an die Sanierung ergeben, es resultiert laut Mitteilung ein Nettomehraufwand von 350’000 Franken. Weiter wurden die öffentlichen Nutzungen im Mühlegebäude nochmals vertieft überdacht, woraus sich konzeptionelle Änderungen ergaben, die ebenfalls zu Mehrausgaben führen. Damit die Sanierung in Angriff genommen werden kann, wird der Gemeindeversammlung ein Zusatzkredit von 1.1 Millionen Franken beantragt.

Behandelt werden weiter eine Motion der SVP betreffend Installation von Videoüberwachungen im Bereich des Zentrums von Rotkreuz, eine Reihe von Fragen, welche die SP Risch-

Rotkreuz eingereicht hat. Die Interpellation verfolgte im Kern das Anliegen, künftig auf Eintrittspreise in das Freibad Rotkreuz zu verzichten. Zudem wird eine Interpellation der Mitte betreffend Freizeitnutzung Uferzone Zugersee an der Gemeindeversammlung beantwortet.

Hinweis: Details zur Gemeindeversammlung gibt es hier.