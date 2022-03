Risch Geflüchtete kommen im ehemaligen Hotel Waldheim unter Der Kanton Zug und die Eigentümerschaft haben entschieden, dass der Gebäudekomplex provisorisch als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt werden kann. Eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung findet am 25. März statt. 22.03.2022, 15.41 Uhr

Das «Waldheim» steht seit Ende 2018 leer. Bild: Werner Schelbert (Risch, 27. Oktober 2011)

Mitte März konnte der Kanton den Pavillon des Pflegezentrums Luegeten in Menzingen als Unterkunft unter Vertrag nehmen. Jetzt ist mit dem ehemaligen Hotel Waldheim in Risch ein weiteres Objekt hinzugekommen. Es bietet laut einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag Platz für voraussichtlich rund 100 Personen. Wie schon in Menzingen würden es auch in Risch «vor allem Frauen und Kinder sein, die einquartiert werden». Sie würden vom Bund registriert und verfügten über den Schutzstatus S.

Der ehemalige Hotelkomplex steht seit Ende 2018 leer und befindet sich in unmittelbarer Nähe des Schulhauses.

Alles anzeigen

Die Verpflegung der ukrainischen Geflüchteten werde durch ein lokales Unternehmen sichergestellt. Derzeit werden die Zimmer hergerichtet und die Inbetriebnahme vorbereitet.

Voraussichtlich am kommenden Montag würden die ersten Geflüchteten in Risch erwartet. Geführt wird die Unterkunft vom Personal des Kantonalen Sozialamtes. Was die Betreuung respektive Beschulung der Kinder angeht, stehen Kanton, Gemeinde und lokale Schulbehörden ebenfalls in Kontakt, um bald eine Lösung für Kinder im schulpflichtigen Alter zu finden.

Keinen Einfluss auf weitere Planung

Die Gemeinde Risch ist über den Vertrag zwischen Kanton und Besitzer informiert worden. «Aus der Rischer Bevölkerung ist eine grosse Anteilnahme am Schicksal der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu spüren», wird Peter Hausherr, Gemeindepräsident von Risch, in der Mitteilung zitiert.

Um die Einwohnerinnen und Einwohner aus erster Hand über die Zwischennutzung zu informieren, habe man gemeinsam mit dem Kanton kurzfristig eine Informationsveranstaltung organisiert. Diese findet am Freitag, 25. März, ab 18 Uhr im Zentrum Dorfmatt in Rotkreuz statt. «Daraus ergeben sich allenfalls auch Möglichkeiten eines gemeinnützigen Engagements der Bevölkerung, wie es Menzingen derzeit stark erfährt.»

Das Waldheim ist Bestandteil eines Studienauftrages zur Aufwertung des Ortsteils Risch. Dieser Prozess soll unabhängig von der temporären Nutzung als Flüchtlingsunterkunft weitergeführt werden. (bier)