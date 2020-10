Risch: Gemeinde soll Betreuungsangebot ausbauen Mit einer Interpellation will die FDP in Erfahrung bringen, wie die Pläne des Gemeinderats aussehen. 28.10.2020, 05.00 Uhr

(rh) Die FDP Risch-Rotkreuz ist der Meinung, dass ein umfassendes Kinderbetreuungsangebot essenziell ist – gerade in einer wachsenden Gemeinde wie Risch. «Wir fordern seit Jahren Massnahmen, um Eltern – speziell Frauen, die oftmals einen grösseren Teil der Kinderbetreuung wahrnehmen – zu entlasten», so der Kommunikationsverantwortliche Clemens Schmid. Gerade in Anbetracht des Fachkräftemangels sei es wichtig, dass Frauen an ihren Karrierezielen arbeiten und damit einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft leisten können. Aus diesen Gründen hat die Ortspartei kürzlich eine Interpellation eingereicht. Die Fragen drehen sich um vier zentrale Punkte: Die modulare Tagesschule, die Ferienbetreuung, die Einführung von Betreuungsgutscheinen sowie die Kita Langmatt.

Bei der modularen Tagesschule möchte die FDP das Angebot ausbauen. Mit dem Neubau an der Meierskappelerstrasse, welcher im Rahmen der Schulraumplanung realisiert wurde, sei die Infrastruktur vorhanden. Die Partei will wissen: «Wie viele Betreuungsplätze plant der Gemeinderat, in den kommenden Jahren zur Verfügung zu stellen?» Zum Betreuungsangebot während der Ferien fragt die FDP, ob die Exekutive diesbezüglich Abklärungen getroffen habe und ob es konkrete Pläne gebe, das Angebot auf die Ferienzeit auszuweiten. «Die jährliche Schulferiendauer ist wesentlich länger als die übliche jährliche Ferienzeit von Erwachsenen im Erwerbsleben», heisst es in der Interpellation.

Gutscheinsystem habe sich bewährt

Inner- und ausserkantonale Beispiele würden zeigen, dass sich das System der Betreuungsgutscheine bewährt habe, legt die Partei weiter dar. Und will wissen, ob die Einführung von Gutscheinen geplant sei und wenn ja, wie der Zeitplan aussehe und wie die Verteilung gelöst werde. Bei der Frage zur Kita Langmatt geht es um die Babyplätze. Gemäss Reglement biete die Kita aktuell keine solchen an, Kinder können frühestens mit 18 Monaten in die Kita. Private Anbieter hingegen würden Babyplätze anbieten. «Wie sehen die Pläne bezüglich Betreuung von Babys aus?», fragt die Partei, und begründet die Frage wie folgt: «Wenn wir werdenden Müttern nach ihrem Mutterschaftsurlaub eine schnelle Rückkehr in den Arbeitsprozess ermöglichen wollen, wäre die Betreuung von Babys ab drei Monaten wichtig und sinnvoll.»

Die nächste Gemeindeversammlung in Risch ist für den 24. November terminiert. Dann wird der Gemeinderat die Fragen beantworten.