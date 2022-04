rISCH Grüne stellt ihr Visionspapier zur Ortsplanungsrevision vor Im Zuge der Mitwirkung zur räumlichen Strategie der Ortsplanungsrevision der Gemeinde Risch haben die Grünen Risch ihr neues Visionspapier «Wohin in 20 Jahren?» präsentiert. 18.04.2022, 16.00 Uhr

Das Visionspapier der Partei enthält laut Medienmitteilung der Grünen konkrete Ideen, wohin sich die Gemeinde Risch in 20 Jahren entwickeln soll. Mitglieder der Partei waren in den vergangenen zwei Wochen mehrfach auf dem Kreuzplatz in Rotkreuz anzutreffen, um ihre Vision sowie die Ortsplanungsstrategie zu diskutieren. Dabei lag der Fokus auf den vier Kernthemen bebauter Raum, grüne Infrastruktur, Mobilität und Zusammenleben. Weitere Gespräche sind geplant.