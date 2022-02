Risch Hanna Grossmann übernimmt die Abteilung Soziales/Gesundheit Der Gemeinderat hat die 35-jährige gewählt. Sie hat ihre Stelle bereits angetreten. 24.02.2022, 16.18 Uhr

Hanna Grossmann hat am 21. Februar 2022 die Leitung der Abteilung Soziales/Gesundheit übernommen, wie der Gemeinderat mitteilt. Mit der Anstellung der 35-jährigen aus Pfäffikon SZ kann der Gemeinderat die Position mit einer fachlich versierten Person besetzen.

Hanna Grossmann. Bild: Maren Kindler/PD

Aufgewachsen in Deutschland, lebt Hanna Grossmann seit 2006 in der Schweiz, wo sie seit 2019 auch eingebürgert ist. In Ihrem beruflichen Werdegang konnte sie u.a. diverse Berufserfahrungen im Verwaltungsbereich sammeln. Zuletzt arbeitete sie als Leiterin Behördensekretariat/Stv. Amtschefin und Mitglied der Geschäftsleitung sowie Ersatzmitglied der Behörde beim Amt für Kindes-

und Erwachsenenschutz Innerschwyz in Brunnen.

Hanna Grossmann verfügt über das Diplom «Bachelor of Arts FHNW in Sozialer Arbeit» mit Vertiefung in Kindheit und Jugend und hat 2016 erfolgreich den «Master of Science BFH in Sozialer Arbeit» mit Vertiefung in Gesellschaftlicher Wandel und die Organisation Sozialer Arbeit absolviert. (haz)