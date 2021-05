Risch IG Zukunft Alter will mehr über das Projekt Wohnen im Alter wissen Die IG Zukunft Alter Risch-Rotkreuz reicht zuhanden der Gemeindeversammlung vom 7. Juni eine Interpellation ein. Die Bevölkerung soll mehr über die Strategie sowie das Projekt Wohnen und Leben im Alter erfahren. 17.05.2021, 16.00 Uhr

(haz) Mit der Ankündigung der Gemeinde Risch Ende Dezember 2020 ein neues Alters- und Pflegezentrum gleichzeitig mit den Alterswohnungen an der Buonaserstrasse in Rotkreuz zu bauen, überrumpelten die Projektverantwortlichen den Souverän. Die IG Zukunft Alter Risch-Rotkreuz ist laut Medienmitteilung der IG nicht grundsätzlich gegen die Neubauten Wohnen im Alter. Sie erachtet aber den hohen Zeitdruck, die intransparente Information sowie die mangelnde Mitwirkung der breiten Bevölkerung beim Entscheid und bei der Planung eines zukunftgserichteten Kompetenzzentrums Alter als kritisch. Für ein so wichtiges Bauprojekt in der Grössenordnung von 65 Millionen Franken soll die Rischer Bevölkerung wissen, welche Leistungen und Angebote sie bekommt, bevor sie einer Kapitalerhöhung der Gemeinde Risch Immobilien AG zustimmt.