Risch Lernfahrt endet mit Totalschaden Ein Lernfahrer hat auf der Autobahn A4 die Kontrolle über das Auto verloren und ist mit dem Auto in die Leitplanken geprallt. Beim Unfall blieben der 24-Jährige und sein 25-jähriger Begleiter unverletzt, es entstand jedoch grosser Sachschaden. 25.04.2021, 09.37 Uhr

Das Auto erlitt Totalschaden. Zuger Polizei (Risch, 24. April 2021)

Der Unfall passierte am Samstagnachmittag, 24. April, auf der Autobahn A4 zwischen Küssnacht am Rigi und Rotkreuz in Richtung Zug. Ein 24-jähriger Mann war um 15.30 Uhr mit dem Auto auf einer Lernfahrt in Begleitung eines 25-jährigen Mannes, als er sich laut einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehördenplötzlich ablenken liess und die Beherrschung über das Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr der 24-Jährige links in die Leitplanke.