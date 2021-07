In Risch gibt es jetzt auch E-Trottis

Risch Gemeinderat wagt zweiten Versuch mit E-Trottis Neu können Gestresste auch in Risch E-Trottinette ausleihen. Aber: Ohne klare Regeln läuft nichts, sagt der Gemeinderat. Vanessa Varisco 11.07.2021, 17.30 Uhr

Die Gemeinde Risch lässt E-Trottinette zu. Symbolbild: Stefan Kaiser (Zug, 15. Juli 2019)

Ob sie Fluch oder Segen sind, darüber ist man sich sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung uneins: die elektrischen Trottinette. Für die letzte Meile, so die Fürsprecher, seien sie ideal und umweltfreundlicher als ein Auto. Reine Spassfahrten in der Innenstadt hingegen seien kaum umweltfreundlich, gab aber beispielsweise Kantonsrat Daniel Stadlin (GLP) zu bedenken. Ganz abgesehen vom Trottichaos, über welches immer wieder geklagt wird, weil die Gefährte überall abgestellt werden können.

Eben jenes Chaos soll in Rotkreuz mittels Hubs, also festgelegten Standorten, vermieden werden. Wie die Gemeinde mitteilte, hat die Firma Tier das Angebot neben Cham und der Stadt Zug auch auf Rotkreuz ausgeweitet. Ausgeliehen werden können die Trottinette an folgenden Standorten:

Bahnhof Nord, auf der Westseite des Aufnahmegebäudes; Personenüberführung Ost, auf dem Areal von Zug Estates; Quartiertreff, Suurstoffi 11; Suurstoffi 41c, hinter der Swiss International School; Suurstoffi zwischen Gebäude 20 und 22; Roche, Chamerstrasse beim Parkplatz P1; Roche, Industriestrasse, beim Restaurant Quadra (B1); Roche, Einfahrt Parkplatz P5; Parkplatz Erlenring 2; Erlenpark.



Der Gemeinderat will klare Strukturen

Um die Hubs zu definieren, fand eine Zusammenarbeit mit den Rotkreuzer Firmen statt. Gemeinderat Markus Scheidegger, Stellvertreter von Bauvorsteher Patrick Wahl, erklärt:

«Es war dem Gemeinderat wichtig, dass klare Strukturen und Richtlinien für die Benutzer gelten. Es sollen wirklich Punkt-Punkt Verbindungen existieren, wo auch die Trottis parkiert werden müssen. So haben wir vor allem das Industriegebiet mit der Firma Roche, aber auch das Suurstoffigebiet im Fokus.»

Auch Patrick Wahl, der offiziell in den Ferien ist, gibt in einem kurzen Statement an, dass die Gemeinde wisse, dass es Optimierungspotenzial gebe bezüglich E-Trottis. Aber gerade die Hub-Lösung sei ein guter Schritt. Wahl:

«Die Gemeinde Risch unternimmt mit den neu angelegten Hubs einen weiteren Versuch, das Mobilitätsverhalten auf dem letzten Wegstück zu optimieren.»

Die Erfahrungen bis jetzt hätten gezeigt, dass im Gegensatz zu Orten ohne Hubs, bereits deutliche Verbesserungen sichtbar seien.

Jugendliche und Nachtschwärmer nutzen das Angebot am ehesten

Bereits vor zwei Jahren startete die Gemeinde in Sachen E-Trottis einen Versuch. Daraus habe man gelernt und sich nun für den Anbieter Tier entschieden. Das Unternehmen stellt seit über zehn Monaten im Kanton Zug seine E-Trottinette mit austauschbaren Batterien zur Verfügung. Gemäss Tier ist die Nachfrage sehr gross, was zeige, dass E-Trottinette ein beliebtes Fortbewegungsmittel seien. Seitens der Rischer Bevölkerung habe man eher spärliche Rückmeldungen bekommen, relativiert Markus Scheidegger. Am ehesten wurden die Trottis von der Jugend oder den «Nachtschwärmern» nachgefragt, was jedoch in der Coronazeit nicht akut wahrgenommen wurde.

Was die Umweltfreundlichkeit betrifft – ein Punkt, der von Skeptikern kritisiert wird – zeigt sich die Gemeinde überzeugt, dass darüber vor allem Fachleute und nicht unbedingt die Politik diskutieren sollten. «Im Gemeinderat war nicht massgebend, ob der Elektrokonsum für den Betrieb der Trottis wirtschaftlich oder umweltfreundlich sei.»

In verschiedenen Städten aktiv

Das Unternehmen Tier, nach eigenen Angaben Europas führender Anbieter im Bereich Mikromobilität mit Sitz in Berlin, ist mit seinen E-Trottinetten der grösste Mikromobilitätsanbieter in der Schweiz und bereits in Zürich, Basel, Bern, St.Gallen und Winterthur aktiv.

Das bisherige Perimeter von Zug und Cham wurde auf Rotkreuz erweitert, sodass die E-Trottinette nun in der ganzen Region genutzt werden können. Ausgenommen sind die Gemeinden Steinhausen und Hünenberg, in denen durchgefahren, nicht aber das E-Trottinett abgestellt werden darf.