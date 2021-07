Neuer Rischer Gemeinderat Patrick Wahl erzählt über seinen Start

Risch Patrick Wahl resümiert seine ersten vier Monate als Rischer Gemeinderat Der Liberale Patrick Wahl wurde letzten November von der Rischer Stimmbevölkerung als Nachfolger des langjährigen Bauchefs Ruedi Knüsel gewählt. Er erzählt über den markanten Tätigkeitswechsel und über Herausforderungen wie die Organisation der strategischen Phase der Ortsplanungsrevision. Tijana Nikolic 29.07.2021, 16.30 Uhr

Der 51-jährige Patrick Wahl (FDP) trat am 1. April sein Amt als neues Rischer Gemeinderatsmitglied sowie als Vorsteher des Ressorts Planung, Bau und Sicherheit der Gemeinde Risch an. Davor amtete er seit 2010 als Bauchef und seit 2018 als Präsident des Bürgerrats Risch. Er blickt auf seine erste Amtshandlung als Gemeinderat und die Schwerpunkte der ersten Monate seiner Arbeit zurück.

Gemeinderat Patrick Wahl vor dem Zentrum Dorfmatt in Rotkreuz. Bild: Jan Pegoraro (28. Juli 2021)

Patrick Wahl, wie würden Sie die ersten vier Monate in Ihrem Amt als neuer Rischer Gemeinderat beschreiben?

Mit dem Amtsantritt per 1. April hat für mich ein durchaus markanter Tätigkeitswechsel stattgefunden. Der Start wurde begleitet von gemischten Gefühlen wie viel Vorfreude, aber auch Respekt vor der neuen Aufgabe und die Ungewissheit, was da auf mich zukommt. Die ersten vier Monate waren geprägt durch das Kennenlernen und Erfassen der vorherrschenden Situation, der laufenden Projekte und auch der kommenden Aufgaben. Wie bei jeder neuen Tätigkeit war und ist es auch bei mir so, dass ich zudem viele neue Abläufe und Prozesse kennen lernen musste. Gleichzeitig wurde ich aber auch von zahlreichen Bewohnern kontaktiert und durfte im Rahmen der täglichen Arbeit viele Personen kennen lernen, was oftmals zu spannenden Diskussionen geführt hat.

Was war Ihre erste Amtshandlung?

Meine Amtstätigkeit wurde eingeleitet durch eine kurze, formelle Vereidigung. Im Anschluss folgte ganz klassisch ein interner Vorstellungs- und Kennenlernrundgang. Anschliessend startete dann jedoch sogleich die Arbeit in Form von ersten Projektsitzungen. Mein Amtsantritt ist nicht auf den Beginn einer neuen Legislatur gefallen. In diesem Sinne war es auch mein Bestreben, mich schnellstmöglich in den Betrieb zu integrieren und mir gleichzeitig aber auch eine Meinung zu bilden und mitzuwirken.

Was war der Schwerpunkt Ihrer bisherigen Tätigkeit?

Als Vorsteher Planung, Bau und Sicherheit sehe ich die Schwerpunkte meiner Tätigkeit in dreierlei Hinsicht. Dies wären die politischen und strategischen Aspekte, die Betreuung der laufenden Projekte sowie die Kontaktpflege zur Bevölkerung, zur Wirtschaft und zu verschiedenen Interessensvertretern. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben hierbei sicherlich das Erfassen und Einarbeiten von laufenden Projekten den Schwerpunkt gebildet. Hierfür war und ist das Studium der entsprechenden Dossiers zentral und Pflichtprogramm. Zeitintensiv ist aber auch die Diskussion und Bearbeitung von laufenden und neuen Bauprojekten.

Was waren die grössten Herausforderungen?

Risch ist eine Gemeinde, die sich dynamisch entwickelt und sich Herausforderungen stellt. Dies resultiert in einer Vielzahl von Abklärungen, Projekten und Prozessen. Als konkrete Herausforderung ist sicherlich die Organisation der strategischen Phase der Ortsplanungsrevision mit den Schwerpunkten «Räumliche Strategie» und «Masterplanung Zentrum», inklusive der dazugehörenden breiten Mitwirkung der Öffentlichkeit, zu nennen. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv an einem Standortkonzept für einen neuen Öki- und Werkhof und priorisieren die Vielzahl von laufenden Arbeiten und Mandaten.

Inwiefern hat sich durch das Amt des Gemeinderats Ihr Tagesablauf verändert?

Nach über 20-jähriger Tätigkeit in einem internationalen Konzern mit regelmässiger Reisetätigkeit sieht mein Tagesablauf heute insofern anders aus, als dass ich nun sehr lokal arbeite. Auch gestalten sich die Abläufe und Entscheidungsprozesse in der Politik und in einer Verwaltung anders als in der Privatindustrie. Sitzungstermine bestimmen meinen Tagesablauf hingegen immer noch massgeblich.

Wie unterscheidet sich für Sie persönlich das Amt des Gemeinderats vom Amt des Bürgerrats?

Das Amt des Bürgerrats liess sich zeitlich problemlos parallel zu einer Vollzeitbeschäftigung in der Wirtschaft bewältigen. Dies ist für mich mit einem Amt als Gemeinderat definitiv nicht mehr möglich. Insofern stellte der Entscheid für eine Kandidatur als Gemeinderat auch einen massgeblichen beruflichen Entscheid dar.

Was wünschen Sie sich als Vorsteher der Abteilung Planung, Bau und Sicherheit für die Zukunft der Gemeinde Risch?

Im Rahmen der kürzlich gestarteten strategischen Phase der Ortsplanungsrevision haben wir die Slogans «Risch gestalten» und «Rotkreuz verbindet» entwickelt. Als Vorsteher der Abteilung Planung, Bau und Sicherheit wünsche ich mir weiterhin die Bereitschaft der Bevölkerung, in diesen Entwicklungsprozess einzutreten und dabei Bewährtes zu stärken und Chancen für die Zukunft zu nutzen. Ziel muss es sein, ein zukunftsorientiertes Miteinander bei Themen wie Wohnen, Wirtschaft, Bildung und Umwelt in den Mittelpunkt unseres Wirkens und Handelns zu stellen.