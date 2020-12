risch Peter Glanzmann ist neuer Leiter der Abteilung Planung, Bau und Sicherheit Gleichzeitig wird der 59-Jährige per 1. Januar Mitglied der Geschäftsleitung. Der Gemeinderat kann die Position mit einer führungserfahrenen Fachperson besetzen, die bereits für die Gemeinde tätig war. 28.12.2020, 05.00 Uhr

Peter Glanzmann Bild: PD

(cro) Peter Glanzmann, Architekt FH (HTL), Jahrgang 1961, kennt die Gemeinde Risch aus seiner früheren zehnjährigen Tätigkeit als Abteilungsleiter (1. März 2000 bis 31. März 2010) sehr gut, heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung der Gemeinde Risch. Aktuell ist er als Projektleiter für die Zentrumsplanung in Rotkreuz für die Gemeinde Risch tätig. «Mir gefällt die Herausforderung, die sich in Zusammenhang mit der Entwicklung im Zentrum von Rotkreuz ergibt. Ich freue mich auf meine Tätigkeit bei der Gemeinde Risch», wird Peter Glanzmann zitiert.