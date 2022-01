Rotkreuz: Mann bei Sturz von Leiter lebensbedrohlich verletzt

Risch Rotkreuz 72-Jähriger nach Sturz von Leiter lebensbedrohlich verletzt Bei Räumungsarbeiten ist am Freitagnachmittag ein Mann in Rotkreuz von einer Leiter gefallen und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu. 07.01.2022, 18.28 Uhr

Der Unfall hat sich am Freitag kurz vor 14.45 Uhr an der Grundstrasse in Rotkreuz ereignet. In einer Fabrikhalle ist ein Mann mehrere Meter von einer Leiter hinunter gestürzt. Dabei wurde er lebensbedrohlich verletzt, wie die Zuger Polizei mitteilte.