Risch-Rotkreuz Im Gebiet Weid wird die Mischabwasserleitung durch ein Trennsystem ersetzt Durch die neue Abwasserleitungen soll das Überlastungsrisiko bei Regenereignissen reduziert werden. Die Arbeiten starten am 28. März und dauern rund ein Jahr. 14.03.2022, 14.00 Uhr

Im Gebiet Weid in Rotkreuz wird das Abwasser künftig getrennt ablaufen. Bild: PD

Im Zuge der Regenereignisse in den Jahren 2014 und 2021 wurden verschiedene Gebiete in der Gemeinde Risch überflutet. Gleichzeitig kam es zu Überlastungen der Mischabwasserleitung in Rotkreuz, wodurch Untergeschosse und Tiefgaragen verschiedener Liegenschaften geflutet wurden. Um das Überlastungsrisiko der Mischabwasserleitung zu reduzieren, erfolgt im Gebiet Weid die Umstellung der Siedlungsentwässerung vom Misch- ins Trennsystem, wie einer Mitteilung der Gemeinde zu entnehmen ist.