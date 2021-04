Risch-Rotkreuz Wohnen im Alter: Neu gegründete IG fordert einen Zwischenhalt Die überparteiliche Gruppe spricht von mangelnden Mitsprachemöglichkeiten und noch nicht ausgereiften Grundlagen. 17.04.2021, 15.00 Uhr

(rh) Eine überparteiliche Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Risch hat sich zur Interessengemeinschaft (IG) Zukunft Alter Risch-Rotkreuz zusammengeschlossen. Damit will die IG ihre Vorbehalte und Anliegen zur aus ihrer Sicht «bisher wenig transparenten und zeitlich forschen Vorgehensweise» in Sachen Leben und Wohnen im Alter breiter in der Öffentlichkeit diskutieren. Das «Starterteam» der IG setzt sich aus Josef Kaufmann, Christine Hausherr und Rémi Odermatt zusammen.