risch Ein neues Reservoir soll für eine effizientere Verteilung und grössere Wasserreserven sorgen Am Freitag erfolgt der Spatenstich für das neue Reservoir Steintobel in Rotkreuz. Für die Bewohnerinnen und Bewohner wird sich nichts ändern. Fabian Gubser 08.07.2022, 16.41 Uhr

Spatenstich Reservoir Steintobel in Risch: Ingenieur Guido Helbling erklärt das Vorhaben. Bild: Matthias Jurt (Risch, 8. Juli 2022)

Rund 500'000 Liter, also 500 Kubikmeter Wasser, wird das neue Reservoir Steintobel in Rotkreuz dereinst fassen. Der Spatenstich für den Bau der Anlage erfolgte am Freitagnachmittag. Dauern sollen die Arbeiten rund eineinhalb Jahre. «Für die Bewohnerinnen und Bewohner wird sich nichts ändern», sagt Martin Mönch, Verwalter der Wassergenossenschaft Rotkreuz und Umgebung (WGR), auf Anfrage.