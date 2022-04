Vereine&Verbände Risch Tourismus hat einen neuen Präsidenten gewählt Die Vakanz konnte ersetzt werden. Dabei waren gleich zwei Politiker vor Ort. Für Risch Tourismus: Michel Ebinger 20.04.2022, 14.12 Uhr

Es wurde ein neuer Präsident gewählt. Bild: PD

An der 86. Generalversammlung von Risch Tourismus, welche infolge der Vakanz des Präsidiums von der Geschäftsführerin Sandra Bucher geleitet wurde, fand wie in letzter Zeit üblich im Altersheim Dreilinden statt. Sie musste auf ein eher kompliziertes 2021 zurückblicken. Die Covid-Massnahmen erschwerten die Vereinstätigkeiten erheblich und so konnte der Dorfmarkt pünktlich, aber der Kaffeestand erst verspätet gestartet werden. Die Bundesfeier wurde mit Einschränkungen der Maskenpflicht durchgeführt. Was leider zur Folge hatte, dass weniger Gäste das Angebot wahrgenommen haben. Die Chilbi musste zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Sandra Bucher hielt im Weiteren fest, dass es erfreulich gewesen sei, dass der Weihnachtsmarkt durchgeführt werden konnte. Die Auflagen und Maskenpflicht in den Innenräumen hielten jedoch viele Gäste vom Besuch ab.