Leserbrief Risch: Wahlempfehlungen unserer Leserschaft Zur Ersatzwahl in den Gemeinderat vom 29. November Christine Hausherr, Rotkreuz 22.10.2020

Die unerwartete Vakanz im Gemeinderat Risch bietet uns die Chance, neue Schwerpunkte zu setzen. Mit Ursi Eggenschwiler stellt sich eine bekannte und gut vernetzte Persönlichkeit für die Ergänzungswahl vom 29. November zur Verfügung. Ihr breites Interesse sowie ihre Fähigkeiten, Wichtiges klar anzusprechen, strukturiert zu denken und kooperativ zu handeln, zeichnen sie besonders aus. Ich bin überzeugt, dass Ursi Eggenschwiler massgeblich dazu beitragen kann, die anstehenden Aufgaben mitzugestalten, wie zum Beispiel den Neubau Leben im Alter, die Ausweitung einer attraktiven Kinderbetreuung oder die Weiterentwicklung eines lebendigen Dorfkerns. Ausgeglichene und nachhaltige Lösungen zum Wohl der gesamten Bevölkerung zu erarbeiten, ist für sie von zentraler Bedeutung.

Die Gemeinde Risch verdient diese engagierte Frau. Wählen auch Sie Ursi Eggenschwiler in den Gemeinderat.

Am 29. November haben wir in der Gemeinde Risch wieder einmal die Gelegenheit, ein neues Mitglied des Gemeinderats zu wählen, das mit grosser Wahrscheinlichkeit das Bauamt übernehmen wird. Wir Stimmbürger haben die Wahl zwischen einer Grünen-Frau oder einem FDP-Mann.

Als liberal denkender Unternehmer, der die gute Zusammenarbeit und den Pragmatismus eines Bauvorstehers schätzt, muss ich mir die Wahl nicht lange überlegen. Ich möchte aber doch etwas reflektieren über das, was ich bis jetzt von den Kandidierenden gehört habe: Auf der einen Seite haben wir Patrick Wahl, der einen tollen Leistungsausweis vorweisen kann. Sei dies als erfolgreiche Führungskraft in der Privatwirtschaft oder als verlässlicher und mit Augenmass agierender Präsident unseres Bürgerrates. Eine Person, die sich schon seit vielen Jahren für unsere Gemeinde einsetzt, und zwar für alle Anspruchsgruppen: wir Bewohnerinnen und Bewohner, die Ausbildungsstätten, die Unternehmen und auch die Umwelt. Patrick Wahl sind die Ortsqualitäten, die Naherholungsgebiete und die Natur ein grosses Anliegen.

Auf der anderen Seite stellt sich Ursula Eggenschwiler-Hagen für das Amt zur Verfügung. Sie wirbt damit, dass eine Frau in den Gemeinderat gehört und fokussiert inhaltlich vor allem auf Parolen zur Umwelt mit wenigen Gedanken an Zielsetzungen, die alle Anspruchsgruppen einer Gemeinde unterstützen. Ich schätze Frau Eggenschwiler-Hagens Engagement als langjährige Präsidentin des Turnvereins und die damit erworbenen Erfahrungen. Aber reicht das als Führungs- und Projektmanagement-Erfahrung für ein so wichtiges Amt wie Bauchef einer grossen Gemeinde?

Zudem macht sich Frau Eggenschwiler-Hagen für die Verhinderung des Autobahn- Halbanschlusses stark, vermutlich im Unwissen, dass der Kantonsrat den Halbanschluss im Richtplan bereits festgesetzt hat und ein Autobahnausbau Bundessache ist. Ein völlig falsches Wahlversprechen...

Ich habe mich entschieden: Ich unterstütze den erfahrenen und geeigneten Kandidaten und wähle darum Patrick Wahl als neuen Gemeinderat und hoffentlich zukünftigen Bauchef von Risch-Rotkreuz.

Alfred Camenzind, Rotkreuz