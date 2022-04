Bundesgericht: Beschwerde gegen Pferdehof in Risch gutgeheissen

Risch/Hünenberg Ausbau eines Pferdehofs: Die Bewilligung war bereits rechtskräftig, doch dann grätschte ein Bundesamt dazwischen Der Hof Oberfreudenberg will die bestehende Pferdehaltung ausbauen. Vor dem Bundesgericht erleidet das Projekt nun vorerst eine Niederlage – obwohl gewisse Bauvorhaben bereits realisiert wurden. Julian Spörri Jetzt kommentieren 27.04.2022, 17.17 Uhr

Der Streit um einen Zuger Pferdehof landete bis vor dem Bundesgericht. Symbolbild: Christian Beutler (Keystone)

Auf dem Gebiet des Hofs Oberfreudenberg in Risch und Hünenberg soll die bestehende Pferdehaltung ausgebaut werden. Dies ist das Vorhaben der Eigentümerfamilie, die auch Land des benachbarten Betriebs Freudenberg gepachtet hat. Sie will gemäss einem Gesamtkonzept aus dem Jahr 2019 an den beiden Standorten künftig über 60 Pferde unterbringen können. Der Weg zu diesem Ziel ist jedoch beschwerlich, wie sich am Mittwoch an einer Verhandlung am Bundesgericht in Lausanne zeigte.

Doch von vorne: Im April 2019 reichte die Eigentümerfamilie drei Baugesuche für Bauvorhaben in der Landwirtschaftszone ein. Zwei davon betrafen das Betriebszentrum in Oberfreudenberg, wo Umbauten für Pferdestallungen geplant sind. Das dritte Gesuch bezieht sich auf den Standort Freudenberg. Dort soll unter anderem ein Allwetterauslauf entstehen.

Der Gemeinderat von Risch und der Kanton Zug gaben den Plänen bereits grünes Licht. Die Behörden wiesen die Einsprache eines Nachbars und einer Nachbarin ab. Diese wandten sich daraufhin mit einer Beschwerde an das Zuger Verwaltungsgericht. Darin stellten sich die Anwohnenden gegen die Bauvorhaben beim Hof Oberfreudenberg, nicht aber gegen jene in Freudenberg.

Aufgrund dieser Ausgangslage erteilte das Verwaltungsgericht im Februar 2020 die Baufreigabe für die Arbeiten am Standort Freudenberg. Rund ein Jahr später wies das Gericht die Beschwerde gegen die beiden anderen Baugesuche beim Hof Oberfreudenberg ab.

Bundesamt kritisiert Nutzung von Kulturland

In der Folge machte das Bundesamt für Raumentwicklung vor dem Bundesgericht von seinem Beschwerderecht Gebrauch und verlangte, dass die drei Baugesuche abzuweisen seien. Es kritisierte unter anderem, dass die geplante Ausweitung des Pferdehofs zu viel landwirtschaftliches Kulturland beanspruchen würde und dass gewisse Bauten, wie ein Unterstand für Reitsport-Hindernisse, zonenwidrig seien.

Soweit sich das Bundesamt in seiner Beschwerde gegen die Vorhaben beim Hof Oberfreudenberg wandte, sorgt dies nicht weiter für Aufsehen. Die entsprechenden Entscheide konnten regulär angefochten werden. Explizit kritisierte die Bundesbehörde jedoch auch die Vorhaben am Standort Freudenberg, die rechtskräftig bewilligt worden waren. Der Allwetterauslauf ist nach Angaben der Eigentümerfamilie zudem bereits erstellt.

«Rechtssicherheit würde aufgegeben»

Ob das Bundesamt für Raumentwicklung einen rechtskräftigen Entscheid überhaupt noch anfechten darf, war denn auch die strittige Frage, mit welcher sich das Bundesgericht befassen musste. Bei der öffentlichen Verhandlung offenbarten sich dabei zwei unterschiedliche Positionen. Eine Bundesrichterin vertrat den Standpunkt, dass die Baubewilligung für den Standort Freudenberg nicht mehr Gegenstand des Verfahrens sein sollte, da sonst der Grundsatz der Rechtssicherheit aufgegeben würde.

Ein anderer Bundesrichter erwiderte, dass die Rechtssicherheit in diesem Fall zurücktreten müsse, um einer korrekten Anwendung der rechtlichen Vorgaben der Raumplanung Rechnung zu tragen. Da zwischen den drei Baugesuchen ein «enger sachlicher Zusammenhang» bestehe, müsse das Bundesgericht auch die Rügen hinsichtlich der Pferdehaltung am Freudenberg überprüfen. Dieser Ansicht folgten letztlich drei der fünf Mitglieder des Gremiums.

In inhaltlicher Hinsicht gab es dann bei der Richterin und den vier Richtern keine zwei Meinungen. Ihrer Ansicht nach ist die Kritik des Bundesamts für Raumentwicklung am Urteil der Vorinstanz in mehrerer Hinsicht gutzuheissen.

So hält das Gericht fest, dass der Allwetterauslauf in dieser Grösse nicht notwendig sei und für die Unterbringung von Material die bestehenden Räumlichkeiten genutzt werden sollten. Der Fall wird nun zur neuen Beurteilung an das Amt für Raum und Verkehr des Kantons Zug zurückgewiesen. Es wird alle drei Baugesuche nochmals unter die Lupe nehmen müssen.

Hinweis: Urteil 1C_238/2021

