Risch/Zug Auszeichnungen für den «Heuboden» und die «Chollerhalle» Die beiden Eventlokale haben es bei den Swiss Location Awards 2021 unter die Besten geschafft. 16.06.2021, 09.15 Uhr

(haz) 27'923 Veranstalterinnen und Veranstalter, Besucherinnen und Besucher sowie eine unabhängige Fachjury haben am diesjährigen Swiss Location Award mitgeholfen, die nominierten Locations zu bewerten, mit dem Ziel, den schönsten und besten Locations eine der begehrten Award-Auszeichnungen zu verleihen, heisst es in einer Mitteilung der «Chollerhalle» Zug und des «Heubodens» in Holzhäusern.