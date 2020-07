Risikopatient Willy aus Rotkreuz redet über sein Leben während des Lockdowns und sagt, was er von der Maskenpflicht im ÖV hält Der Senior durfte sich wochenlang nicht vom Alterszentrum Dreilinden entfernen und verbrachte viel Zeit auf dem Balkon. Tijana Nikolic 21.07.2020, 05.00 Uhr

Seit der Coronavirus ausgebrochen ist, hört oder liest man die Ausdrücke Risikogruppe, Risikopatienten oder besonders gefährdete Personen ständig. Ein anonymisierendes Kollektiv wurde gebildet. Unweigerlich denkt man bei einem dieser Ausdrücke an Senioren. Aber Senioren im weiten Sinne, ohne Gesicht oder Identität dazu. Willy ist einer dieser Risikopatienten, weil er bereits im hohen Alter von 87 Jahren ist. Seit zwei Jahren lebt er im Alterszentrum Dreilinden in Rotkreuz. Seinen Nachnamen möchte er nicht in der Zeitung lesen.

Fast täglich fährt er vom Bahnhof Rotkreuz mit dem Postauto ins nahe gelegene Ibikon und macht dort einen Spaziergang. Danach fährt er, mit Halt beim Friedhof Rotkreuz, mit dem Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe zurück zum Bahnhof. Das natürlich, wie vorgeschrieben, mit einer Gesichtsmaske. «Es stört mich, dass meine Brille durch den Atem, der aus der Maske kommt, beschlägt. Ansonsten ist das kein grosses Problem für mich», sagt der Witwer Willy. Ebenfalls fährt er ab und zu mit dem öffentlichen Verkehr nach Zug, um Erledigungen zu machen, oder auch mal nach Zürich, so wie letzte Woche. «Ich war sehr positiv überrascht, dass sich praktisch alle Pendler an die Maskenpflicht halten», so Willy, der nie Autofahren gelernt hat.

Willy ist viel im ÖV unterwegs: Fast täglich fährt er mit dem Postauto nach Ibikon. Bild: Maria Schmid (Rotkreuz, 17. Juli 2020)

Er ist froh, dass der Lockdown vorbei ist und fühlt sich mittlerweile gar nicht mehr eingeschränkt. Seit drei Wochen dürften die Bewohner des Alterszentrums auch wieder uneingeschränkt Besuch empfangen. «Ich freue mich über die wiedergewonnene Freiheit», so Willy weiter. Wenn man in einem Altersheim lebe, werde man sehr oft mit dem Tod konfrontiert, so nehme es dem Thema den Schrecken weg. «Sehr drastisch ausgedrückt, sind wir hier in einem Sterbehaus.»

Bedenken wegen einer zweiten Coronawelle

Trotzdem hat der gelernte Uhrmacher ein mulmiges Gefühl, wenn er von den aktuell steigenden Infektionszahlen hört. «Ich befürchte, dass eine zweite Coronawelle noch dieses Jahr ausbrechen könnte.» Als Grund sehe Willy, dass die Bevölkerung durch die Lockerungen auch selber lockerer mit den Schutzmassnahmen umgehe. «Wir alle bräuchten mehr Selbstdisziplin», ist sich der gebürtige Ostschweizer sicher. Während des Lockdowns habe er sich zwar nicht wie in einem Gefängnis gefühlt, einen weiteren würde er jedoch ungern erleben. «Wir durften lediglich um das Alterszentrum herum laufen und auf den Balkonen sitzen. Ich durfte nicht mal über die Strasse laufen», erinnert er sich.

Dank der Videotelefonie konnte er seine Kinder und Enkel sehen. Sein Sohn, der in der Nähe wohnt, habe ihn zum Arzt oder zum Einkaufen gefahren. «In einem Alterszentrum hat man auch immer Leute um sich. Ich denke, ältere Menschen, die alleine leben, sind in dieser Zeit einsam gewesen.» Auch das Personal des Dreilinden sei sehr nett und fürsorglich, sodass er sich immer sicher gefühlt habe. Diese Sicherheit habe ihm auch der Bundesrat sowie Daniel Koch, ehemaliger Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten», während der Coronakrise gegeben. «Sie haben das gut gemacht. Es war eine Ausnahmesituation und im Nachhinein kann man immer etwas besser machen», lobt Willy.

