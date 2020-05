Kolumne «Fertig luschtig» Wie die Pandemie auch die lang ersehnte Auszeit auf den Kopf stellt. Aufgezeichnet von Andreas Faessler 08.05.2020, 05.00 Uhr

Rob Spence (54), Comedian, lebt in Zug. Bild: PD

Als Komiker ist mir die Nähe mit Menschen sehr wichtig. Genauso wie ich in meiner neuen Kampagne für Hertz Minilease zeige. Seit bald acht Wochen befinden wir uns nun schon im Shutdown. Für mich fühlt es sich fast so an, als ob man mich frühzeitig in Rente geschickt hätte. Genau am selben Tag, an dem ich mit der Tournee beginnen wollte, wurde das Social Distancing ausgerufen. Die Massnahmen der Regierung sorgten in vielerlei Hinsicht für Verwirrung und liessen Fragen aufkommen, die auch bis heute noch nicht geklärt sind: Wieso darf man sich mit den ersten Lockerungen des Shutdowns ein Tattoo stechen lassen, jedoch nicht Tennis mit 20 Metern Abstand spielen? Haare schneiden ist erlaubt, aber alleine auf dem Golfplatz spielen ist untersagt? Sagen uns die Ärzte nicht immer, Sport und Bewegung an der frischen Luft stärken das Immunsystem?