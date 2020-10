Die Rohner Bulls sind bereit für den Saisonstart Das Bobteam rund um Piloten Timo Rohner ist neu und vor allem jung. Das ist aber nichts Schlechtes. 09.10.2020, 16.39 Uhr

Die Rohner Bulls starten mit einem fast neuen Team. Bild: PD

Am vergangenen Freitag, dem 2. Oktober, luden die Rohner Bulls zum jährlichen Rohner Bulls Fest im Imholz Autohaus Cham ein. Eine Möglichkeit für Freunde und Familie der Bobfahrer sowie Sponsoren und auch Gönnern bei einem Baarer Bier und einer guten Bratwurst das neu zusammengestellte Team kennen zu lernen und den frisch lackierten Zweier- und Vierer-Bob aus der Nähe zu betrachten.

Weiter wurde auch der neue Teambus eingeweiht und über die vergangene Saison berichtet. Vom Team, welches sich letztes Jahr in St. Moritz zum Schweizer Meister krönen lassen durfte, werden in dieser Saison nur noch der Pilot Timo Rohner, Maruan Giumma und Florian Achermann für die Rohner Bulls starten.

Neu zur Gruppe stossen indessen Raphael Hofer, Luca Rolli, Pascal Seydoux und der Zuger Schwinger Noe van Messel. Trotz den vielen neuen Anschiebern zeigt sich Pilot Timo Rohner optimistisch: Der Teamspirit unter den Teammitgliedern sei wunderbar. Eine grosse Chance der Rohner Bulls wird auch darin liegen, dass sie dieses Jahr ein besonders junges Team sind. Mit Rohner, Hofer, Rolli und van Messel gehört über die Hälfte der Athleten noch der Juniorenkategorie an. Dies ist insbesondere vielversprechend, findet dieses Jahr doch die Juniorenweltmeisterschaft am 23. und 24. Januar in St. Moritz statt.

Dies eröffnet den Rohner Bulls für einmal auch die Möglichkeit eines Startes im Vierer-Bob an den Junioren-Meisterschaften ausschliesslich mit eigenen Leuten.

Mitte Oktober gilt es zum ersten Mal ernst

Nun gilt es fleissig auch weiter zu trainieren, sowie bestmöglich vorbereitet zu sein, wenn es dann am Montag, dem 19. Oktober in Winterberg in der VELTNS-EisArena, zum ersten Mal in diesem Winter ernst gelten wird.

Für die Rohner Bulls: Deborah Wengi