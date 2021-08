Leichtathletik Die Steinhauser Weitspringerin Ronja Wengi holt sich das nötige Selbstvertrauen Die 18-Jährige vom LK Zug gewinnt den Wettkampf der U20-Kategorie am Sommermeeting in Sarnen. Stefanie Meier 16.08.2021, 16.52 Uhr

Ronja Wengi ist auf gutem Weg, die sechs Meter im Weitsprung bald zu erreichen. Bild: Hanspeter Roos (Sarnen, 14. August 2021)

Mit einer Marke von 5,97 Metern ist Ronja Wengi vom LK Zug die Nummer vier in der Schweizer U20-Saisonbestenliste der Weitspringerinnen. Am 14. August unterzog sich die Steinhauserin am zehnten Sommermeeting in Sarnen einem weiteren Formtest im Hinblick auf die Nachwuchs-Schweizer-Meisterschaften von Anfang September. Wengi bestätigte auf souveräne Art und Weise ihre gute Form. Am meisten überraschte sie sich damit selbst. «Ich bin zwar sowohl im 100-Meter-Sprint als auch im Weitsprung nicht an meine Saisonbestleistung herangekommen. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, zumal ich ohne grosse Erwartungen an den Start ging», sagte Wengi, die kürzlich im Trainingslager war. Sie gewann in Sarnen mit 5,94 Metern den Weitsprungwettkampf und wurde im Sprint in einer Zeit von 12,68 Sekunden Vierte.