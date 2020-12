Rotkreuz 15 Jahre nach dem Nein an der Urne: Gemeinde und Kirchenrat schmieden neue Pläne für ein Pfarreizentrum Bei der katholischen Kirche soll ein Gebäude in «parkähnlicher Umgebung» entstehen. Wegen einer zusätzlichen Nutzung ist dafür eine Umzonung nötig. Raphael Biermayr 07.12.2020, 11.30 Uhr

Aus «zwei, drei Jahren», wie es damals hiess, sind über 15 geworden. So lange hat man in der Öffentlichkeit nichts mehr von einem katholischen Pfarreizentrum in Rotkreuz gehört. Im April 2005 lehnten die Rischer Stimmenden den Kredit in der Höhe von 4,6 Millionen Franken für ein solches ab. Dem Urnengang vorausgegangen war ein ungewohnt heftiger Abstimmungskampf.