Neues Alterszentrum und Alterswohnungen in Rotkreuz

Rotkreuz 65 Millionen Franken für ein neues Alterszentrum und einen Neubau mit Alterswohnungen Über das Vorhaben im Zentrum von Rotkreuz wird am 26. September an der Urne abgestimmt. An einer Informationsveranstaltung haben die Verantwortlichen Details bekanntgegeben. Rahel Hug 22.06.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Visualisierung zeigt die beiden geplanten Neubauten an der Buonaserstrasse: vorne die Alterswohnungen, hinten das neue Pflegezentrum. Bild: PD

Bis Ende 2025 sollen im Zentrum von Rotkreuz ein Neubau mit 60 Alterswohnungen sowie ein neues Pflegezentrum mit 73 Betten gebaut werden. Kostenpunkt: 65 Millionen Franken. Im Winter haben die Beteiligten – die Einwohner- und die Bürgergemeinde, die Gemeinde Risch Immobilien AG (Griag) sowie die Stiftung Alterszentrum Risch/Meierskappel – beschlossen, dass beide Vorhaben gleichzeitig realisiert werden sollen. Das letzte Wort hat die Stimmbevölkerung: Am 26. September findet die Urnenabstimmung zum weiteren Vorgehen an der Buonaserstrasse statt.

Am Montag wurde eine Info-Veranstaltung für die Bevölkerung durchgeführt. Ulrich Amsler, Präsident der Stiftung Alterszentrum Risch/Meierskappel, stellte das Bauvorhaben und das Betriebskonzept vor. Im Gebäude mit den Alterswohnungen sollen 36 Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen, 14 Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen, 8 Eineinhalb-Zimmer-Wohnungen sowie zwei Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen entstehen. Die Wohnungen sind mit Loggias ausgestattet, die gut vor Wind und Wetter geschützt sind. Mit einer modernen Notrufanlage können bei Bedarf Fachpersonen im Pflegezentrum alarmiert werden.

Ein geschützter Garten auf der Terrasse

Das Pflegezentrum umfasst sieben Stockwerke und ein Attikageschoss. Im Erdgeschoss ist ein Restaurant mit separatem Eingang von der Buonaserstrasse her geplant. Im 5. und 6. Obergeschoss ist eine Station für an Demenz erkrankte Personen vorgesehen. Zudem wird im 5. Stock ein geschützter Garten geplant. Der bestehende geschützte Garten im «Dreilinden» soll möglichst gut den neuen Verhältnissen auf der Terrasse angepasst werden und wie bisher viele Sinne ansprechen, erklärte Ulrich Amsler und betonte: «Die Sicherheit hat dabei oberste Priorität.» Noch offen sei zum heutigen Zeitpunkt die Frage nach Tagesheimplätzen. Zwischen den beiden Gebäuden soll ein Innenhof zum Verweilen entstehen.

Der Aussenraum mit Blick auf das Gebäude der Musikschule. Bild: PD

Die Ostseite des neuen Pflegezentrums. Links im Bild ist das bestehende Zentrum Dreilinden zu sehen. Bild: PD

Der Leitsatz des Betriebskonzepts, so erklärte Ulrich Amsler, sei «Alles aus einer Hand». Ein selbstbestimmtes Leben im Alter spiele dabei eine wichtige Rolle. Die Nähe der beiden Gebäude sei zentral. Die Mitarbeiter des Pflegezentrums erbringen «bedarfs- und zeitgerecht» Dienstleistungen für die Mieter der Wohnungen und die Bewohner des Alterszentrums. Damit werde das Prinzip «ambulant vor stationär» gestützt, das auch Bund und Kanton propagieren. Bei der Erarbeitung des Konzepts, das öffentlich einsehbar ist, seien die Mitarbeitenden mit einbezogen worden. Zudem waren in «Echogruppen» Bewohner, Angehörige und weitere Beteiligte involviert.

Der Rischer Gemeindepräsident Peter Hausherr sprach von einem «stimmigen und ausgereiften Projekt». Er erläuterte, wieso man sich für die Realisierung beider Gebäude in einem Schritt entschieden habe. Bei einer gleichzeitigen Umsetzung rechne man mit Einsparungen von rund 4,4 Millionen Franken. Die Betriebsstruktur sei «viel effizienter». «Ein weiterer Vorteil ist, dass wir nur einmal eine Baustelle haben.» Und man komme ohne Übergangslösung aus: «Wenn das neue Pflegezentrum gebaut ist, können die Bewohner am einen Tag noch im ‹Dreilinden› übernachten und am Tag darauf zügeln.»

Im bestehenden «Dreilinden» sollen Studenten wohnen

Was passiert mit dem bestehenden «Dreilinden»-Gebäude? Das Haus sei noch nicht so alt, dass man es abreissen müsste, betonte Hausherr, zudem wäre ein Abriss «eine Sünde». Um das Gebäude sinnvoll zu nutzen, streben die Verantwortlichen eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern an. Der Bedarf nach studentischem Wohnen sei gross, sagte der Gemeindepräsident. Eine solche Nutzung wäre ohne grosse Anpassungen möglich. Das Erdgeschoss könnte man zudem für den vorgesehenen Ausbau der modularen Tagesschule nutzen.

Das bestehende Alterszentrum Dreilinden. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 19. März 2021)

Im Anschluss an die Informationsveranstaltung führten die Organisatoren eine kleine Umfrage durch. Diese zeigte, dass eine grosse Mehrheit der Anwesenden das Vorgehen als nachvollziehbar beurteilt und sich für die Realisierung in einer Etappe ausspricht.

Die Fragen aus der Runde waren sehr konkret: Wie viel kosten die neuen Alterswohnungen? Gibt es eine Warteliste? Und werden die aktuell bestehenden 24 Alterswohnungen weiter betrieben? Gemäss Ulrich Amsler liegt der Preis für eine 2,5-Zimmer-Wohnung bei 1400 bis 1600 Franken, was dem «mittleren Preissegment» entspreche. Eine Warteliste für Interessenten finde sich auf der Projektwbsite, sagte Peter Hausherr. Er versicherte, dass die bisherigen Alterswohnungen bestehen bleiben.

Weitere Infos: www.projekt-dreilinden.ch