Rotkreuz Aufwendige Bergungsarbeiten nach Unfall eines Kranlastwagens Die Autobahneinfahrt Rotkreuz blieb nach einem Selbstunfall für mehrere Stunden gesperrt. Der verunfallte Kranlastwagen musste von zwei Pneukränen geborgen werden. Für die Verkehrsumleitung standen gleich drei Ortsfeuerwehren im Einsatz. 19.11.2021, 09.11 Uhr

Der verunfallte Kranlastwagen wird angehoben. Bild: Zuger Polizei

Am Donnerstagnachmittag, 18. November 2021, ist ein Kranlastwagen in der Autobahneinfahrt Rotkreuz, in Fahrtrichtung Luzern/Zürich, von der Strasse abgekommen und zur Seite gekippt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden als äusserst schwierig. Der verunfallte Kranlastwagen musste von zwei Pneukränen gleichzeitig angehoben und geborgen werden. Danach wurde das Unfallfahrzeug von einem Spezialfahrzeug aufgeladen und abtransportiert. Die dafür notwendigen Vorbereitungs- und Sicherungsarbeiten sowie die Bergung selber dauerten mehrere Stunden.