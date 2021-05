Risch-Rotkreuz Autofahrer baut wegen medizinischen Problemen einen Selbstunfall Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen in Rotkreuz in ein parkiertes Auto gefahren. Der Mann wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. 01.05.2021, 16.13 Uhr

Der 57-jährige Autofahrer blieb beim Selbstunfall unverletzt. Bild: Zuger Polizei (1. Mai 2021)

(chi) Wie die Zuger Polizei am Samstagnachmittag mitteilte, ereignete sich der Unfall sich am Samstagmorgen, kurz nach 09:45 Uhr, beim Ökihof in der Gemeinde Rotkreuz. Ein 57-jähriger Autofahrer erlitt bei der Suche nach einem freien Parkplatz ein medizinisches Problem, worauf er mit niedriger Geschwindigkeit in ein parkiertes Auto fuhr.