Fasnachtspuppen in Rotkreuz erhältlich

Rotkreuz «Es wäre schade, wenn dieses Handwerk aussterben würde» – bunte Fasnachtspuppen suchen ein liebevolles Zuhause Die 58-jährige Ursi Achermann gestaltet seit 22 Jahren lebensgrosse Puppen, die zur Fasnachtszeit das Dorfzentrum schmücken. In all den Jahren haben sich einige Exemplare angehäuft, die sie nun weitergeben möchte. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 03.02.2022, 16.30 Uhr

Ursi Achermann mit einer 30 Jahre alten Fasnachtspuppe in ihrem Atelier im Untergeschoss des Rischer Feuerwehrdepots. Stefan Kaiser (1. Februar 2022)

Sie sind aus dem Rotkreuzer Dorfzentrum zur Fasnachtszeit fast nicht wegzudenken. Anzutreffen sind sie in ihrer bunten Pracht seit Jahrzehnten an Hausfassaden, Kreiseln, Schaufenstern oder Balkonen. Wenn das Tageslicht erlischt, vermögen sie den einen oder anderen Passanten gar zu erschrecken. Die Rede ist von den lebensgrossen Fasnachtspuppen, gekleidet in bunte Gewänder und Masken, passend zur fünften Jahreszeit.

Hinter den beliebten Gestalten steckt seit 22 Jahren eine einzige Frau: die 58-jährige Ursi Achermann, die viel Liebe und Herzblut in die verschiedenen «Persönlichkeiten» steckt. In ihrer Puppenwerkstatt im Untergeschoss beim Depot der Rischer Feuerwehr kreiert sie unter anderem Clowns, Tiger oder Hexen. Nun soll ein Teil der Puppen ein festes Zuhause bekommen. «Sie können am Samstag, 5. Februar, zwischen 9 Uhr und 11 Uhr beim Feuerwehrdepot Rotkreuz für den Mindestbetrag von

30 Franken abgeholt werden», sagt die Buschauffeurin der Auf der Maur Busbetrieb AG in Goldau.

Eine Farbenpracht: Ursi Achermann mit einigen ihrer liebsten Fasnachtspuppen, die sie selbst hergestellt hat. Stefan Kaiser (Rotkreuz, 1. Februar 2022)

Die Zukunft der Puppen ist ungewiss

Sinn der Räumungsaktion ist einerseits, mehr Platz zu schaffen und so auch den Anfragen der Bevölkerung nach eigenen Puppen gerecht zu werden. «Anderseits bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich in Zukunft noch weiterhin Puppen gestalten will. Ich mache das alles allein, was neben Job und Alltag teilweise schwer zu stemmen ist», erklärt die begeisterte Fasnächtlerin. Zum Weitermachen könnte sie sich allerdings erwärmen, wenn sich weitere Helferinnen und Helfer finden liessen. «Es wäre sehr schade, wenn dieses Handwerk aussterben würde», findet Achermann, die momentan rund 70 Fasnachtspuppen besitzt. Die älteste ist rund 30 Jahre alt.

Rund 70 Puppen hat Ursi Achermann in ihrem Atelier. Stefan Kaiser (Rotkreuz, 1. Februar 2022)

Überdies sei das Füllen der Puppen alleine schwierig und das Befestigen im Dorf für eine Person allein nicht machbar:

«Ich muss immer Familienmitglieder, Freunde und Bekannte nach Hilfe fragen, seit wir keine Fasnachtsgesellschaft mehr haben.»

Denn früher organisierte sie diese Aktion jeweils mit der Fasnachtsgesellschaft Rotkreuz, in der sie lange Mitglied war.

Dieses Jahr gibt sie die fantasievollen Geschöpfe nur einigen Privatpersonen zum Dekorieren ab, alle anderen bleiben im Atelier – dies, um zu zeigen, dass sie es alleine nicht mehr machen will und mag. «Es wäre schön, wenn die Gemeinde sich für die Tradition einsetzten würde, wie sie das für die Weihnachtsdekoration im Dorf macht», so Achermann, die in Holzhäusern aufgewachsen ist.

Seit 30 Jahren die gleiche Technik

Es kommt oft vor, dass die Fasnachtspuppen herumgeworfen werden oder Passanten in die Masken schlagen und sie so kaputtmachen. Ursi Achermann bringt sie dann für die nächste Fasnacht wieder in Form. Stefan Kaiser (Rotkreuz, 1. Februar 2022)

Noch schwieriger als neue Puppen zu machen, sei, die alten nach der Fasnachtszeit wieder in Form zu bringen. «Die Leute werfen sie teilweise herum, schlagen auf ihre Masken ein oder stehlen sie. Das zu sehen, schmerzt. Die Puppen sind mir ans Herz gewachsen», gesteht sie. Vor einigen Jahren wurde eine als Skifahrer verkleidete Puppe sogar verbrannt. Auch die Wettereinflüsse greifen die Kleider, ergattert aus der Altkleidersammlung oder von Guggenmusiken, an. «Immer wieder muss ich etwas nähen, leimen, ausstopfen oder auswechseln. Das gibt viel zu tun», so Achermann weiter.

Die Initiantin der Puppentradition, Margrit Gnos, hat die Masken ursprünglich aus Kleister oder Gips hergestellt. Auf dem Bild ist so eine 30 Jahre alte Maske zu sehen. Stefan Kaiser (Rotkreuz, 1. Februar 2022)

Mit der Tradition der dekorativen Puppen hat Margrit Gnos aus Rotkreuz vor rund 30 Jahren begonnen. Sie schmückte mit den selbst gestalteten, in der alten Schmiede hergestellten, Fasnachtspuppen das Dorf. «Sie war die Mutter eines alten Schulkollegen und suchte damals Leute, die ihr beim Anfertigen helfen. So hat es mich gepackt», erinnert sich Achermann. Gnos habe bis ins hohe Alter Puppen gebastelt. Mittlerweile ist sie verstorben.

Die Technik ist aber weiterhin die gleiche wie vor 30 Jahren: «Den Kopf bilden jeweils bauchige Chianti-Weinflaschen, die mit Stoff umwickelt sind und an einen Holzstock befestigt werden», sagt Achermann. Dann stopft sie alte Übergwändli, in denen der Stock steckt, mit Styropor aus und streift hübsche, bunte Gwändli drüber. Achermann weiss: «Viele Dorfbewohner wären enttäuscht, wenn die bunten Zeitgenossen in Zukunft zur Fasnachtszeit fehlen.»

Weitere Informationen unter 079 561 98 53.

