FC Rotkreuz: Aufstieg kostet Steuerzahlende einiges

Der Aufstieg des Fussballklubs kostet die Steuerzahlenden einiges Weil der Fussballverband 1.-Liga-Vereinen strengere Auflagen macht, muss die Gemeinde in die Infrastruktur investieren. Bis zur erfolgten Umsetzung beginnen die Partien nach der Zeitumstellung im Herbst ungewohnt früh.

Die Beleuchtung des Kunstrasenplatzes ist zu schwach für 1.-Liga-Spiele. Bild: Alexandra Wey (Rotkreuz, 23. Juli 2022)

Ein Aufstieg bringt einem Fussballklub stets Gratulationen und Ruhm – aber auch eine Menge Aufwand. Denn die Auflagen des Fussballverbands an die Infrastruktur steigen mit jeder höheren Liga. Besonders hoch sind sie beim Sprung in den Profibereich, also in die oberste und zweitoberste Spielklasse.