Verein soll Zugern die indische Kultur näher bringen

Rotkreuz «Die ganze Welt ist eine Familie»: Neuer Verein soll Zugern und Zugerinnen die indische Kultur näherbringen Der Verein Association of Indian Sports & Culture Zug wurde vor wenigen Wochen gegründet. Zum ersten offiziellen Fest in der Ägerihalle kamen 320 Besucher. Begonnen hat alles bereits 2009 mit einer Google-Gruppe.

Sanjeev Srigiri, Navdeep Mahajan (Präsident) und Saurabh Verma (von links) vom neu gegründeten Verein Association of Indian Sports & Culture Zug möchten das Bewusstsein für die indische Kultur in Zug stärken. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. November 2021)

Wegen eines Jobwechsels in ein Land mit einer völlig anderen Kultur zu ziehen, ist kein leichtes Unterfangen. Gewöhnt man sich auch nach einer Weile an das Essen, das Wetter und die Sprache, kann es ab einem gewissen Alter jedoch Schwierigkeiten bereiten, einen völlig neuen Freundeskreis aufzubauen oder neue Hobbys zu suchen. Diese Erfahrung machte auch Navdeep Mahajan, als er vor über 14 Jahren mit seiner Frau Ruby und seinen zwei Kindern wegen eines Jobs in der Finanzabteilung eines Pharmaunternehmens vom indischen Punjab nach Hagendorn gezogen war.

«Damals gab es in Zug keine grosse indische Gemeinde. Die Leute kannten meine Kultur aus den Medien, die meines Erachtens nicht sehr gut über mein Land berichteten. Deshalb und auch wegen der Sprachbarriere hatten wir anfangs Schwierigkeiten, Kontakt aufzunehmen», erinnert sich der 49-jährige Navdeep Mahajan. Es dauerte Monate, bis er und seine Familie eine Wohnung in Hagendorn fanden. Bis dahin lebten sie in einer Dienstwohnung in Zürich.

Hilfe für neue indische Familien in Zug

An indischen Feiertagen, die in Indien gross gefeiert werden, sass Mahajan mit seiner Familie zu Hause und vermisste seine Heimat. «Aus dieser Sehnsucht heraus haben ein Arbeitskollege und ich 2009 eine Google-Gruppe für die indische und südasiatische Community in Zug gegründet», erzählt Mahajan weiter.

Im Laufe der Zeit schlossen sich mehr als 100 Familien der Gruppe an und Mahajan begann zusammen mit Gleichgesinnten, in unregelmässigen Abständen indische Feste und Sportveranstaltungen zu organisieren. «Die Gruppe erwies sich für viele indische Familien, die sich neu in Zug niederliessen, als grosse Hilfe. Dies vor allem bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft oder bei Fragen zur Lebensweise in der Schweiz», sagt Saurabh Verma, Medien- und Marketingleiter, der 2019 mit seiner Familie in die Schweiz gezogen ist. Seit einigen Wochen hat Mahajan nun in Rotkreuz mit sechs weiteren Kollegen den Verein Association of Indian Sports & Culture Zug (AISCZ) gegründet.

320 Personen waren am Fest in der Ägerihalle

«Als erste Amtshandlung haben wir Anfang November das Diwali-Fest, ein indisches Lichterfest, in der Ägerihalle organisiert. Rund 320 Personen nahmen daran teil», sagt Sanjeev Srigiri, der Sekretär des Vereins. Auch Italiener, Deutsche, Japaner oder Schweizer kamen zur Feier. «Das hat uns überwältigt. Ein grosses Ziel unseres Vereins ist es, unsere Kultur auch der Zuger Bevölkerung näherzubringen», so Srigiri weiter. Deshalb wurde zu Beginn der Veranstaltung die Bedeutung des Diwali-Festes auf Deutsch und Englisch erläutert.

Rund 320 Personen kamen Anfang November an das indische Diwali-Fest in der Ägerihalle in Unterägeri, das vom neuen Verein Association of Indian Sports & Culture Zug (AISCZ) organisiert wurde. Bild: PD

An dem Abend wurden indische Bollywood-Lieder gesungen und Tänze vorgeführt. «Danach war die Bühne frei für alle, die tanzen wollten. Und das wollten viele», führt Srigiri weiter aus, während er stolz Aufnahmen vom Fest zeigt. Den sieben Initianten ist der Verein auch deshalb wichtig, um ihren Kindern, die hier in der Schweiz aufwachsen und selten in Indien in den Ferien sind, ihre indischen Wurzeln näherzubringen.

Das Diwali-Fest ist ein indisches Lichterfest, bei dem zu Beginn traditionell eine Lichterlampe angezündet wird. Bild: PD

Zu ihrer Kultur gehöre nicht nur das Singen und Tanzen. Sehr wichtig ist für Mahajan auch der Sport. Beispielsweise Cricket, einer der wichtigsten Sportarten in Indien. «Vor über zehn Jahre habe ich den Cricket Verein Zug gegründet, der regelmässig trainiert und an Turnieren teilnimmt», sagt Mahajan. Die AISCZ möchte in Zukunft auch je ein Cricketteam für Frauen und Kinder aufstellen. «Ausserdem sind Indoor- und Outdoor-Turniere in den Sportarten Schach, Badminton, Tennis oder Ringen geplant», verrät Mahajan.

Nicht nur auf der Bühne der Ägerihalle wurde getanzt: Auch viele Gäste liessen sich von der Bollywood-Musik mitreissen. Bild: PD

150 Arbeitsstunden pro Jahr

Weiter sind Modenschauen, Food-Festivals, Kunst- und Handwerksausstellungen, Familienpicknicks, an denen die indische Kultur oder Geschichte thematisiert wird sowie Tanz- und Sprachkurse angedacht. «Ich plane die offizielle Vereinsgründung seit 2009, da sind schon viele Ideen zusammengekommen. Einige Events organisiere ich bereits schon seit Jahren, wie beispielsweise jeden Sonntag Gruppenwanderungen in und um den Kanton Zug für die indische Gemeinschaft und alle daran Interessierten», erzählt Mahajan weiter.

Künftig möchte die AISCZ Kurse in traditionellen indischen Tänzen wie zum Beispiel dem klassischen Tanz Bharatanatyam geben. Bild: PD

Für die Zukunft des Vereins würde Mahajan sich Freiwillige wünschen, die das Unterrichten und Organisieren der einzelnen Kunst- und Sportkurse übernehmen:

«Interessierte sollten bereit sein, mindestens 150 Arbeitsstunden pro Jahr zu leisten, damit der Verein das anbieten kann, was wir uns vorstellen.»

Schon einige Personen aus seinem Umfeld haben ihr Interesse dafür bekundet.

Auch Kurse, die das Handwerk von regionalen, farbenfrohen, indischen Kleidern thematisieren, will die AISCZ in Zukunft anbieten. Bild:PD

Überschüsse werden gespendet

Wie gross der Jahresbeitrag für neue Mitglieder sein soll, steht noch nicht fest. «Wir sind an Personen interessiert, denen die indische Kultur und die Ziele von AISCZ am Herzen liegen», betont Mahajan. Es könnte durchaus sein, dass der Jahresbeitrag etwas höher ist, dafür könne man aber als Mitglied alle Sport- und Kulturangebote nutzen, einschliesslich einer traditionellen Mahlzeit pro Aktivität. «Alle Einnahmen werden vollumfänglich in die Vereinsaktivitäten fliessen. Jeder Überschuss wird an ausgewählte Hilfsorganisationen gespendet», versichert Mahajan.

Denn das wichtigste Ziel von AISCZ ist es, Indern und Inderinnen sowie gleichgesinnten Südasiaten, Schweizerinnen und Personen jeder anderen Nationalität, unabhängig von Geschlecht oder Religion, die im Grossraum Zug leben, eine soziale Plattform zu bieten, die dazu beiträgt, ein Bewusstsein für Indien zu schaffen. Mahajan abschliessend: «In Indien sagt man – atithi devo bhava – ein Gast ist wie ein Gott und – vasudhaiva kutumbakam – die ganze Welt ist eine Familie.»

Weitere Informationen unter www.aiscz.ch.

