Das Fest Risch4you in Rotkreuz ist sehr gut besucht

Rotkreuz Eine Gemeinde in Feierlaune – «Risch4you» brachte Jung und Alt zusammen Nach einem zweijährigen, coronabedingten Unterbruch war die Lust auf das Volksfest gross. Martin Mühlebach 21.08.2022, 18.00 Uhr

Das Schminken war beliebt. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 20. August 2022)

Vorgängig zum Fest Risch 4you konnten die neu- und umgebauten Schulräumlichkeiten Waldegg und Binzmühle in Rotkreuz bei angenehmen klimatischen Bedingungen besichtigt werden. Als der Chor Kidsvoice unter der Leitung von Prisca Zweifel das Feierprogramm dem Dorfplatz eröffnete, goss es wie aus Kübeln. Die festfreudige Dorfbevölkerung liess sich darob die gute Laune nicht vermiesen.

Der Chor Kidsvoice unter der Leitung von Prisca Zweifel hatte seinen grossen Auftritt. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 20. August 2022)

Die Kinder genossen die Fahrt in den bereitgestellten Minijeeps und auf dem nostalgischen Seetaler Karussell aus dem Jahr 1901. Bei den Dreikäsehochs standen das Ponyreiten und die Hüpfburg hoch im Kurs, und der anwesende Ballonkünstler hatte alle Hände voll zu tun. Seine kunstvoll geknüpften, rund 30 unterschiedlichen Sujets fanden reissenden Absatz. Hoch zu und her ging es am Stand der gemeindeeigenen Kita Langmatt, wo vor allem Mädchen unter dem Motto «Male dein T-Shirt» wahre Kunstwerke schufen, die sie anschliessend stolz zur Schau trugen.

Viele Besucher fanden sich ein. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 20. August 2022)

Können die Parteien ihre Versprechen einlösen?

Der Rischer Gemeindepräsident Peter Hausherr befand: «Ich finde es schön, dass es unsere Bevölkerung wieder so richtig krachen lassen kann. Dass sich viele Leute, die sich teilweise schon länger nicht mehr getroffen haben, wieder bis spät in den Abend hinein miteinander vergnügen können.» Hausherr dankte seinem aus sieben Personen bestehenden Organisationskomitee und den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Der Ballonkünstler war beliebt. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 20. August 2022)

An den Ständen der politischen Parteien entstanden rege Diskussionen. Manch einer fragte sich, ob sie ihre Versprechen nach den Wahlen am 2. Oktober einhalten können. Die FDP will den Bogen über alle Generationen hinweg spannen und für Lösungen sorgen, die für Alt und Jung gleichermassen tragbar sind. Die SVP will die Bürokratie und die Überregulierung stoppen, während die Grünen attraktive Lebensbedingungen, genügend bezahlbare familienergänzende Betreuungsangebote und die Gleichstellung der Geschlechter ganz oben auf der Prioritätenlisten verzeichnen.

Das Fest Risch 4you war sehr gut besucht und endete erst spätabends. Dani Steigmeier von «Sunshine Radio» trug mit seiner tollen Moderation viel zum guten Gelingen des Anlasses in Rotkreuz bei.