Leserbrief Rotkreuz erstickt im Verkehr Leserbrief zu Roche und Novartis in Risch-Rotkreuz 10.12.2019, 13.30 Uhr

Rotkreuz wird im immer weiter zunehmenden «Roche- und Novartis-Verkehr» ersticken. Und dass Roche noch weiter am Standort Rotkreuz ausbauen will, grenzt an Wahnsinn.