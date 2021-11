Feuer in einer Garagenbox in Rotkreuz

Rotkreuz Feuer in einer Garagenbox – verletzt wurde niemand In einer Garagenbox eines Mehrfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. 01.11.2021, 20.05 Uhr

Am Montag ging kurz vor 16 Uhr auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass es in einer Garagenbox am «Oberer Haldenweg» in Rotkreuz brennt. Die Feuerwehr Risch Rotkreuz konnte die Flammen löschen und die Garagenbox auf weitere Glutnester untersuchen, heisst es in einer Mitteilung.