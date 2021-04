Rotkreuz Jugendliche verabredeten sich zu einer Schlägerei – Polizei konnte Eskalation verhindern Am vergangenen Samstag haben sich zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene in Rotkreuz zu einer Schlägerei getroffen. Die Zuger Polizei hat über ein Dutzend Personen weggewiesen. 13.04.2021, 15.33 Uhr

(rh) Junge Männer haben sich am Samstagabend gezielt zu einer Schlägerei verabredet und sich zu diesem Zweck in Rotkreuz getroffen. Am frühen Samstagabend ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine Meldung ein, wonach sich beim Bahnhof in Rotkreuz eine Schlägerei unter mehreren Gruppierungen anbahnen soll. Die Polizei rückte umgehend mit zivilen sowie uniformierten Einsatzkräften aus, heisst es in einer Mitteilung der Zuger Polizei vom Dienstagnachmittag.