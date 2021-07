Rotkreuz Kein privates Feuerwerk an der Bundesfeier wegen Covid-Auflagen? Die Organisatoren der Veranstaltung zum Nationalfeiertag in Risch haben eine Regel mit fragwürdiger Begründung aufgestellt. Auf Nachfrage zeigt sich ein indirekter Zusammenhang mit der Pandemie. Raphael Biermayr 27.07.2021, 17.00 Uhr

Raketen werden nur von offizieller Seite gezündet. Bild: Christof Borner-Keller (29. Juni 2013)

Die Bundesfeier in Rotkreuz zeichnet sich seit längerem durch eine Besonderheit aus: Sie findet am 31. Juli statt. Dieses Jahr tanzt sie wegen eines weiteren Grundes aus der Reihe. Auf dem Veranstaltungsplakat findet sich nämlich am Schluss folgender Hinweis: «Infolge der Covid-19-Auflage dürfen keine mitgebrachten Feuerwerke gezündet werden.» Nun mögen die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie für manche tatsächlich eine Menge Unverständliches mit sich bringen – ein Feuerwerksverbot lässt sich in der Verordnung allerdings nirgends finden. Was hat es also damit auf sich?