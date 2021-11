Rotkreuz: Tüftler entwickelt Mähroboter für Bergbauern

Rotkreuz Mit seinem Mähroboter will Amadeo Knüsel Bergbauern die Arbeit erleichtern Der junge Maschinenbauingenieur hat ein Gefährt erfunden, das steile Wiesen mähen kann. Dafür wurde er nun mit einem Preis ausgezeichnet. Franz Steinegger und Rahel Hug Jetzt kommentieren 25.11.2021, 17.00 Uhr

Preisgewinner Amadeo Knüsel mit seinem demnächst selbstfahrenden Hangmähroboter. Bild: Max Hugelshofer/Schweizer Berghilfe

In den Ferien schaute Amadeo Knüsel einem Bergbauern in Engelberg beim Mähen einer steilen Wiese zu. Er war fasziniert, wie der Bauer das Gefährt durch das Gelände steuerte und fragte sich, ob es da nicht eine einfachere und für den Bauern ungefährlichere Lösung gebe. Kaum zurück von den Ferien, verkroch sich der 36-jährige Maschinenbauingenieur in seine Werkstatt in Rotkreuz und zeichnete den Prototypen eines leichten, elektrisch angetriebenen Mähers, der sich im Steilhang aus eigener Kraft vorwärtsbewegen kann.

Nach einjähriger Entwicklungszeit konnte der Tüftler das funktionstüchtige Gefährt kürzlich vorstellen. Es ist ein silbernes Gestell auf Velorädern mit Aluminiumspikes, das einem Marsroboter ähnelt und per Fernsteuerung gefahren wird. Knüsel tüftelt nun noch an einem autonom fahrenden Roboter.

Der Bergbevölkerung neue Möglichkeiten eröffnen

Für die Erfindung des autonomen Hangmähers erhält Amadeo Knüsel den mit 15000 Franken dotierten Zinno-Ideenscheck für Berggebiete, wie die Schweizer Berghilfe kürzlich mitteilte. Mit dem Preis werden vermehrt Projekte im Bereich der Digitalisierung unterstützt, welche der Bergbevölkerung neue Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Entwicklung eröffnen.

«Ich war schon immer ein Tüftler», wird Amadeo Knüsel in der Mitteilung zitiert. Er hat unter anderem bereits mehrere Drohnen gebaut und sogar einen kleinen Raketenantrieb.

«Aber etwas wirklich Nützliches war bisher nie rausgekommen.»

Dieses Mal war es anders. Das merkte er bald. Je tiefer er sich ins Thema Mähmaschinen vertiefte, desto grösser wurde das Potenzial, das er sah. Also trafen er und seine Frau Anita eine Entscheidung: Knüsel kündigt seine Stelle und gibt sich ein Jahr Zeit, um seinen Mäher zu entwickeln. Nach einem Jahr wird Bilanz gezogen und gemeinsam entschieden, ob aus dem Projekt ein künftiger Lebensunterhalt werden könnte oder ob sich Amadeo wieder eine Stelle suchen muss.

Bis zur Serienreife gibt es noch viel zu tun

Nun steht Amadeo Knüsel mit einer Fernsteuerung in der Hand auf einer steilen Wiese, vor sich das silberne Gestell. Ein Druck auf einen der Steuerungshebel, und das Gestell fängt zu summen an. Ein weiterer, und es setzt sich in Bewegung. Aus seiner Idee ist ein funktionierender Prototyp geworden, der Mäher mäht. Klar, bis zur Serienreife gibt es noch viel zu tun. Unter anderem soll die Fernbedienung irgendwann überflüssig werden. «Das fertige Produkt wird autonom funktionieren, wie ein Rasenroboter», so der Erfinder.

Regula Straub, Co-Geschäftsführerin der Schweizer Berghilfe und Christoph Lang, Geschäftsführer ITZ, übergeben den «Zinno-Ideenscheck für Berggebiete» an Amadeo Knüsel. Bild: Max Hugelshofer/Schweizer Berghilfe

Die Vorteile der Konstruktion sind jetzt schon offensichtlich. Der neuartige Mäher ist lediglich rund 30 Kilogramm schwer, er verdichtet deshalb den Boden nicht und hinterlässt auch keine Spuren. Ausserdem ist er leise und verbraucht nur Strom. Und wenn er erst einmal autonom funktioniert, kann der Bauer andere Arbeiten erledigen, während der Roboter die Wiese mäht. Amadeo Knüsel will die Preissumme von 15000 Franken vollumfänglich in die Weiterentwicklung seines Mähers stecken.

Nebst der Berghilfe steckt die Organisation «zentralschweiz innovativ» hinter dem Preis, welche mit Forschungspartnern sowie Organisationen und Verbänden der Wirtschaft in einem ständigen Austausch steht.

