MS-Erkrankte aus Rotkreuz möchte sich Gehör verschaffen

Rotkreuz MS-Patientin Regula Gasparro: «Wir werden als Betrüger angesehen» Die 60-Jährige Regula Gasparro leidet an Multipler Sklerose und sitzt im Rollstuhl. Nebst den Tücken des Alltags muss sie sich regelmässig mit Barrieren und fordernden Amtsstellen herumschlagen. Nun sucht sie Gleichgesinnte, die mit ihr zusammen eine Gemeinschaft gründen, die sich für die Bedürfnisse von MS-Kranken einsetzt. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

MS-Erkrankte Regula Gasparro in ihrer Wohnung in Rotkreuz. Bild: Jan Pegoraro (21. Januar 2022)

Regula Gasparro aus Rotkreuz war 40 Jahre ihres Lebens eine kerngesunde Frau. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes vor 20 Jahren aber fiel Leuten um sie herum auf, dass sie eines ihrer Beine beim Laufen nicht richtig hob. «Sie fragten mich, warum ich das eine Bein beim Laufen so komisch am Boden mitziehe. Ich habe es nicht mal bemerkt», erinnert sich die heute 60-Jährige. Ihr Arzt stellte nach einigen Untersuchungen schnell fest, dass es sich um Multiple Sklerose (MS), eine chronisch fortschreitende, neurologische Erkrankung des zentralen Nervensystems (Gehirn und Rückenmark) handelt.

Die Krankheit der tausend Gesichter Multiple Sklerose ist die häufigste chronisch-entzündliche Erkrankung des Nervensystems. Bei dieser Autoimmunerkrankung richtet sich das körpereigene Abwehrsystem gegen die eigenen Nervenzellen, heisst es in der Patientenzeitschrift der Privatklinikgruppe Hirslanden AG. In den meisten Fällen verläuft die Krankheit in Schüben, wobei die Symptome und der Verlauf bei jedem Patienten individuell sind. Man spricht daher auch von der «Krankheit der tausend Gesichter». Bis heute ist die Multiple Sklerose nicht heilbar. Mit modernen Medikamenten lassen sich die Häufigkeit und die Schwere von MS-Schüben aber reduzieren, und eine mögliche Behinderung kann herausgezögert werden.

Doch so schnell wie die Krankheit sich bei Gasparro zeigte, so schnell verschwanden die Symptome für die folgenden Jahre wieder, und die zweifache Mutter führte ein unbeschwertes Leben. «Erst vor etwa vier bis fünf Jahren bekam ich wieder einen sogenannten Schub, und ab da ging alles schnell. Meine Muskeln wurden schwächer, und ich konnte vorerst nur noch mit Krücken gehen. Mittlerweile sitze ich im Rollstuhl», sagt Gasparro. Die Krankheit hat sie akzeptiert und versucht, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Was sie jedoch stört, ist der ständige Kampf für ihre Rechte als MS-Patientin und Rollstuhlfahrerin.

Die Idee von einer Wohngemeinschaft

«Ich höre immer wieder von der Barrierefreiheit in den Zuger Gemeinden, vom erleichterten Zugang zu den Ämtern, vom leichten Zugang zu den Sozialinstitutionen AHV und IV sowie von der Hilfsbereitschaft dieser Amtsstellen. Doch leider erlebe ich etwas anderes», so Gasparro. Deswegen ist ihr grosser Wunsch, mit anderen Interessierten ein Projekt für Menschen mit MS, die im Rollstuhl sitzen, zu organisieren und so einander Unterstützung in Form eines Vereins oder einer Selbsthilfegruppe zu bieten. Gasparro:

«Beim Überqueren einer Strasse treffe ich regelmässig Hindernisse an. Die Randsteine sind für ältere Rollstuhlfahrer, die sich nicht trauen, den Rollstuhl zu kippen, um drüber zu kommen, zu hoch.»

Ebenfalls sind gewisse Rampen und Zufahrten zu Gebäuden zu steil und für manche Rollstuhlfahrer zu hoch.

«Es wäre auch schön, wenn gar eine politische Partei als Sprachrohr für unsere Anliegen fungieren würde. Oder sich der Kanton beispielsweise für Wohngemeinschaften mit angepasster Einrichtung und Spitex-Betreuung für MS-Erkrankte einsetzten würde», erklärt Gasparro ihr Anliegen. Es stört und verunsichert sie, dass nicht eindeutig klar ist, welche Organisation sich für MS-Kranke starkmacht und in der Not sowie bei Unklarheiten anzusprechen ist. Denn für viele «Gesunde» sei die Krankheit zu wenig bekannt oder schwer fassbar, da sie in den verschiedensten Formen auftreten kann.

Ständig neue Abteilungen und neue Formulare

«Bei verschiedenen Amtsstellen werden wir nicht richtig wahrgenommen, oder werden wir quasi als Betrüger angesehen oder Personen, die versuchen, die Hilfestellungen der AHV/IV, der Hilflosenentschädigung, der Ergänzungsleistungen und der Sozialhilfen zu erschleichen», führt Gasparro aus. Denn laut den Amtsstellen ist es in Vergangenheit oft zu Betrugsfällen im Zusammenhang mit MS gekommen. Deswegen müssten wohl jährlich Dokumente eingereicht werden, obwohl die Ämter ihrer Meinung nach Zugang zu den Steuerdaten haben müssten.

«Für jedes Ersuchen, jede Kostengutsprache und jede Verlängerung einer Unterstützung treffe ich neue zuständige Personen oder Abteilungen an, bei denen unsägliche Formulare eingereicht werden müssen, um Fragen zu beantworten, die diesen Amtsstellen bei einer Führung von Personendossiers bekannt sein müssten», bemängelt Gasparro weiter. Und jedes Mal scheint der Grad der Unterstützung neu beurteilt zu werden: «Manchmal so lange, bis der Antragssteller sich derart hilflos vorkommt, dass er aufgibt. Wenn mein Lebenspartner mir nicht so viel dabei helfen würde, hätte ich schon längst aufgegeben.»

Verloren im Paragrafendschungel

In vielen Fällen ist für einen MS-Geschädigten niemand zuständig und muss der Invaliditätsgrad neu bewiesen werden. Gasparro gesteht:

«Ich fühle mich im Amts- und Paragrafendschungel verloren und würde mir gern mehr Gehör verschaffen.»

So geht es auch vielen ihrer Bekannten mit der Krankheit, doch niemand traue sich so recht, den ersten Schritt in diese Richtung zu machen.

Gasparro ist bereits Mitglied der Regionalgruppe Zug der MS-Gesellschaft: «Das ist für mich manchmal nur eine Vereinigung, die monatliche Ausflüge organisiert. Da will niemand über seine Krankheit oder die damit verbundenen Schwierigkeiten reden. Wenn ich das tue, werde ich nur komisch angeschaut oder ignoriert.» Sie wünschte sich, dass diese Selbsthilfegruppe den Mitgliedern auch bei der Bewältigung von behördlichen Belangen behilflich wäre. Denn manchmal scheint es ihr, als könnten nur Anwälte gewisse Anträge durchsetzen. Doch damit soll jetzt Schluss sein:

«Ich hoffe, dass sich Mithelfende, Mitinitianten und Mitdenkende melden, um eine Interessengemeinschaft zu gründen, die das Leben von MS-Geschädigten ein wenig erleichtert und den Umgang mit Behörden vereinfacht.»

Interessierte melden sich unter r.gasparro@bluewin.ch oder brunobaar.huber@bluewin.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen