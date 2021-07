Rotkreuz Risch: Gemeinde wurde über Projekt «Neues Zentrum Dreilinden» informiert An insgesamt vier Informationsveranstaltungen mit knapp 300 Anwesenden ist das Projekt «Neues Zentrum Dreilinden» vorgestellt worden. Dieses wird unterstützt. 02.07.2021, 17.07 Uhr

Informationsveranstaltung vom 23. Juni 2021. Bild: Gemeinde Risch

Die Gemeinde Risch in Rotkreuz stimmt diesen Herbst über den Bau eines neuen Pflegezentrums zusammen mit 60 Alterswohnungen an der Buonaserstrasse ab. Nach mehreren Informationsveranstaltungen, die über konkrete Details zum Projekt aufklärten, stiessen die Pläne der Neubauten auf Anklang. Dies schreibt die Gemeinde Risch in einer Mitteilung.

So sei nach kurzen Umfragen bei den Teilnehmenden erkennbar geworden, dass die favorisierte Realisierung der Neubauten in einer Etappe fast unbestritten ist, so die Gemeinde weiter. Ein Grossteil der Besucherinnen und Besucher von den Veranstaltungen seien mit den präsentierten Inhalten einverstanden und empfanden die Infos als nützlich.

Visualisierung der Neubauten von Südosten her betrachtet. Bild: Gemeinde Risch

Es wurde über verschiedene Themen informiert, so unter anderem über die Mietpreise der 60 Alterswohnungen. Es werden verschiedene Grössen angeboten, bei welchen sich auch die Preise unterscheiden werden:

Angebotene Mietpreise 1,5-Zimmer-Wohnung: 1100 bis 1200 Franken

2,5-Zimmer-Wohnung: 1400 bis 1600 Franken

3,5-Zimmer-Wohnung: 2000 bis 2200 Franken

4,5-Zimmer-Wohnung: 2700 Franken

Im Pflegezentrum wird es 73 Plätze zur Verfügung haben. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie hier. (rad)