Fussball Der FC Rotkreuz will den Sack zumachen Bereits ein Unentschieden würde am Samstag den frühzeitigen Aufstieg in die 1. Liga classic bedeuten. 06.05.2022, 05.00 Uhr

Der FC Rotkreuz führt die Gruppe fünf der 2. Liga interregional als souveräner, alleiniger Leader an. In den bisher gespielten 19 Meisterschaftspartien blieb die Elf von Trainer René Erlachner mit 18 Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen. Am Samstag (18 Uhr, Sportpark Dorfmatt) will der FC Rotkreuz den Sack zumachen. Bereits ein Unentschieden würde auch mathematisch den frühzeitigen Aufstieg in die 1. Liga classic bedeuten. Der Rotkreuzer Teammanager René von Euw erklärt unmissverständlich: «Da wir den Tabellenletzten Wangen bei Olten zu Gast haben, der in 20 Partien bloss drei Punkte zu erringen vermochte und abgeschlagen am Tabellenende liegt, erwarte ich von unserer Mannschaft einen klaren Sieg.» Er wolle dem hoffentlich zahlreich aufmarschierenden Publikum mit seiner Mannschaft ein Fussballspektakel bieten. (mm)