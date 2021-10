Vereine&Verbände Ruderinnen feiern Erfolg in Tokio Der See-Club Zug würdigt die Leistung der Sportlerinnen Patricia Merz und Frederic Rol an der Olympiade. Für die Gönnervereinigung des See-Clubs: Simon Scheurer 27.10.2021, 18.18 Uhr

Die Gönnervereinigung des See-Clubs Zug «Skull 1882» ehrte im altehrwürdigen gotischen Saal des Zuger Rathauses die Leistungen von Patricia Merz und Frederic Rol an den Olympischen Spielen in Tokio. Roland Stärkle hielt die Laudatio auf die beiden erfolgreichen Olympionikinnen. Merz und Rol gewannen in Tokio den kleinen Final und konnten sich mit dem 7. Platz ein begehrtes olympisches Diplom sichern. Stärkle erinnerte sich, wie Merz vor drei Jahren an gleicher Stelle von ihrem Traum einer Teilnahme in Tokio 2020 bei der Gönnervereinigung um Unterstützung bat. Ihre Willenskraft und innere Überzeugung sei da klar spürbar gewesen.

Im Hauptteil der GV wurden Merz und Rol von Philipp Felber zu ihren Rennen an der Qualifikationsregatta auf dem Rotsee und Tokio interviewt. Felber – selber Medaillengewinner an Weltmeisterschaften – konnte mit seiner eigenen Erfahrung einzelne Punkte in der Vorbereitungen und in den entscheidenden Rennen ansprechen und das Publikum hörte dem Trio gespannt zu.

An der Ehrung der Gönnervereinigung (von links nach rechts): Andy Landtwing (Vorstand Skull 1882), Philipp Felber, Patricia Merz, Frederic Rol und Roland Stärkle (Präsident Skull 1882). Bild: PD

Mentales Training war bei der Vorbereitung zentral

Merz und Rol berichteten, dass die Vorbereitungen zu der Qualifikationsregatta auf dem Rotsee alles andere als einfach waren. Sechs Wochen vor der Regatta wurde bei Rol ein Ermüdungsbruch an einer Rippe diagnostiziert. Das Medical Team des Ruderverbands, der Trainerstab und nicht zuletzt auch der Schweizer Vorzeige-Doppelzweier mussten Anpassungen vornehmen. Das hiess für Rol, sich auf schonendes alternatives Training zu beschränken und für Merz Trainings im Einer. Die Baarerin und die Lausannerin machten in dieser Zeit auch viele Spaziergänge und nutzten diese in erster Linie für mentales Training. Gemeinsam gingen sie ihr Rennen auf dem Rotsee immer wieder aufs neue vor dem inneren Auge durch.

Am Schluss blieben den beiden nur noch rund zehn Tage, um sich gemeinsam im Boot auf das alles entscheidende Rennen auf dem Rotsee vorzubereiten. Als wäre die Vorbereitung darauf nicht schon speziell genug, wurde frühmorgens am Renntag entschieden, den Halbfinal und den Final am gleichen Tag mit zwei Stunden Intervall zu fahren.

Die Qualifikation am Rotsee ist aussergewöhnlich

Dank ihrer langjährigen gemeinsamen Erfahrung liessen sich Merz und Rol davon nicht aus der Ruhe bringen. Es kam ihnen sogar eher entgegen. Sie wussten, dass sie zwei Rennen in so einem kurzen Abstand auf höchstem Niveau fahren können. Ganz im Gegensatz zu einigen ihrer Konkurrentinnen um ein Ticket für Tokio, die das Stehvermögen für ein schnelles Rennen am Tag haben, aber nicht für deren zwei.

Und so kam es auch. Das Vorzeigeduo konnte sich auf souveräne Weise für die Olympischen Spiele qualifizieren. Dieser Erfolg ist alles andere als gängig. Das Olympiaticket am Rotsee zu sichern, gelang einem Schweizer Boot das letzte Mal vor 20 Jahren. Sonst qualifizierten sich die Teams direkt an den Weltmeisterschaften.

Anschliessend kommentierten Frederic Rol und Patricia Merz ihr Rennen in Tokio. Es gelang ihnen im Gespräch, das Rennen, die Emotionen und den viel beschworenen olympischen Geist rund um ihr Rennen in Tokio spürbar rüberzubringen. Die Klarheit, mit der Merz und Rol ihren Rennplan für das entscheidende Rennen und ihre Vorbereitung rekapitulierten, bezeugte ihre grosse Reife und Erfahrung auf sportlichem Topniveau.

Das nächste Ziel ist Paris 2024

Sie liessen aber auch durchblicken, dass der Erfolg in Tokio nicht das Ende ihrer Ambitionen im Spitzensport ist. Sie haben klar Lust auf mehr. Beide Sportlerinnen befinden sich im Gespräch mit dem Ruderverband über ihre sportliche Zukunft, was gleichbedeutend ist mit dem Ziel Paris 2024.

Da gilt es noch ein wenig abzuwarten, da sich einiges verändern wird. Einerseits wird die Stelle des Head Coach bei Swiss Rowing neu besetzt, andererseits auch die Stelle von Bill Lucas, ihrem Projekttrainer im Leichten Doppelzweier. Ausserdem stellen Merz und Rol die weiteren Weichen für die Zukunft. Merz wird ein Praktikum bei Swiss Cycling absolvieren und Rol hat ein Jobangebot von Swiss Triathlon.

