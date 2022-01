Rudern: Fünf Medaillen für Zentralschweiz an den Ergometern

Rudern Andri Struzina gewinnt dritten Meistertitel auf dem Trockenen Am Samstag wurden bei den Ergometer-Meisterschaften die Medaillen vergeben. Deren fünf gingen in die Zentralschweiz. Raphael Biermayr 31.01.2022, 13.58 Uhr

Bei den online durchgeführten Schweizer Meisterschaften auf den Ergometern hat der Steinhauser Andri Struzina (See-Club Zug) Gold bei den Leichtgewichten geholt. Die 2000 Meter absolvierte er in 6:10,4 Minuten – gerade einmal 0,2 Sekunden schneller als Raphaël Ireland (Forward Morges). «Auf den letzten Metern konnte ich letzte Reserven mobilisieren und bin entsprechend glücklich über das Resultat», lässt sich Struzina auf der Website des Schweizerischen Ruderverbands zitieren. Für den Steinhauser ist es der dritte Titel. Beim ersten 2019 stellte er die nach wie vor gültige Bestzeit von 6:08,9 Minuten auf. Sein Bruder Gian Struzina gewann Bronze.

Andri (rechts) und Gian Struzina mit Silber respektive Bronze. Bild: Swiss Rowing Federation/Facebook

Den einzigen Rekord in diesem Jahr stellte Barnabé Delarze (Lausanne-Sports) in der Open-Kategorie auf. Aus seinen Studienort Oxford zugeschaltet, legte er die 2000 Meter in 5:45,2 Minuten zurück – über zwölf Sekunden schneller als der zweitplatzierte Roman Röösli (Seeclub Sempach). Auch Röösli studiert an der englischen Traditionsuniversität. Kai Schätzle (Seeclub Luzern) verpasste das Podest um 2,3 Sekunden.

Eine Klasse für sich war Frédérique Rol (Lausanne-Sports), die das Leichtgewichtsrennen vor ihrer Doppelzweier-Olympiapartnerin Patricia Merz (See-Club Zug) gewann. Eine Medaille für die Zentralschweizer gab es auch bei den U17-Juniorinnen über 1500 Meter: Gill Rudolf vom See-Club Zug wurde Dritte.