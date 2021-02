Rudern Der See-Club Zug wird von einer Welle der Solidarität getragen Die Pandemie beeinflusst auch die Saisonvorbereitung der Ruderer. Der Spitzenverein aus Zug macht das Beste daraus – und erfährt eine Menge Unterstützung. Michael Wyss 15.02.2021, 17.00 Uhr

Der eine oder andere Wettkampf wäre um diese Jahreszeit bereits absolviert, auch das Trainingslager in Varese wäre in diesen Tagen wieder angesagt gewesen. Doch Covid-19 hat das Leben der meisten Ruderinnen und der Ruderer des See-Clubs Zug (SCZ) komplett verändert. Nur die beiden Elitekaderathleten Patricia Merz und Andri Struzina durften ins Trainingslager nach Italien.

«Die Herausforderungen im Leistungssport in diesen Zeiten sind gross. Einschränkungen und Sicherheitskonzept beeinflussen unser Leben», weiss Simon Scheurer, der Kommunikationsverantwortliche des See-Clubs Zug, und sagt: «Doch wir stellen uns diesen Herausforderungen und machen das Beste aus der Situation.» Das heisst: In der Schweiz trainieren und die Vorschriften einhalten. Stephan Wiget, der Zuger Klubcoach, sagt:

Trainer Stephan Wiget Bild: Maria Schmid

«Wir haben ein Schutzkonzept, das die Athletinnen und Athleten eins zu eins umsetzen. Das klappt sehr gut. Es geht auch um Eigenverantwortung und Disziplin. Denn wir wollen ja unsere ganz grosse Leidenschaft weiter ausüben.»

In diesen Zeiten, in denen nach wie vor eine grosse Unsicherheit herrscht, was Budgetplanung oder Durchführung von Regatten betrifft, kann auch der See-Club Zug von der Spendenaktion der Migros «Support Your Sport» profitieren. Um neue Veloergometer für Landtrainings zu finanzieren, nimmt der SCZ an der Spenden-Sammelaktion teil. «Das ist eine super Sache. Die Vereine kämpfen derzeit um jeden Franken. Es fehlen Einnahmen, die budgetiert waren. Die Finanzen stellen eine grosse Challenge dar. Auch auf den Goodwill der Sponsoren sind wir angewiesen», weiss Kassier Philipp Schlumpf. «Doch wir spüren eine Welle der Solidarität, denn es geht letztlich um unseren Nachwuchs, die Zukunft.»

Wie erleben drei Athletinnen und Athleten des See-Clubs Zug die aktuelle Situation um Covid-19? Nicole Schmid (17) aus Knonau rudert nach ihrem Wechsel vom RC Cham seit 2019 im Verein und ist im U19-Nationalkader:

«Unter der Einhaltung des Schutzkonzeptes kann ich den Rudersport weiter ausüben. Dass der See-Club Zug uns mit Trainingseinheiten Perspektiven gibt, schätze ich sehr, denn viele Sportlerinnen und Sportler können ihr Hobby derzeit nicht ausüben.»

Schmid feierte kürzlich ein Erfolgserlebnis: Sie gewann einen vom Klub organisierten internen Ergometer-Leistungstest über 2000 Meter und siegte auch beim Langstreckentest des Verbands über 5000 Meter auf dem Sarnersee im Einer.

Bojan Reuffurth (rechts) und Gian Struzina trainieren auf dem Zuger- oder dem Sarnersee. Bild: Maria Schmid (Zug, 9. Februar 2021)

Der Steinhauser Gian Struzina (19) gehört dem Schweizer U23-Nationalkader an. Auch er ist froh, derzeit immerhin auf dem Sarner- und Zugersee trainieren zu können. Unklar sei jedoch, welche Wettkämpfe überhaupt stattfinden könnten. «Die Vereine, welche die Regatten organisieren, sind auf viele Anmeldungen und das Publikum angewiesen. Die generieren den grössten Umsatz beim Besuch», weiss der Kantonsschüler. Dazu müsste das Veranstaltungsverbot fallen respektive die Vorgaben gelockert werden.

Hoffen auf internationale Regatten

Gian Struzina hofft natürlich auf Wettkämpfe. Seine Ziele sind Top-6-Platzierungen an den U23-Welt- und -Europameisterschaften. Diese sind für Sommer und Herbst geplant. Struzina erlebt das Vereinsleben im SCZ trotz der Umstände als «sehr positiv. Wir meistern die Herausforderungen gemeinsam.» Im ersten Lockdown im Frühling 2020 konnten die Athleten Trainingsgeräte nach Hause nehmen und trainieren. «Wir sind eine grosse Familie und halten in diesen Zeiten noch mehr zusammen», sagt Gian Struzina.

Sein Vereinskamerad Bojan Reuffurth (19) aus Cham pflichtet ihm bei. Auch er ist im U23-Nationalkader: «Der See-Club Zug und das Rudern sind Teil meines Lebens. Ich könnte mir ein Leben ohne derzeit nicht vorstellen», sagt der Student.

«Dass das Trainingslager in Varese vom Verein nicht durchgeführt werden konnte, ist schade. Das Gesellige wird dabei auch immer stark gepflegt.»

Den Massnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie ist auch der Massenanlass Swiss Rowing Indoors, der in den letzten Jahren in Zug stattfand, zum Opfer gefallen. Der Ergometerwettkampf soll Anfang März in dezentraler Form nachgeholt werden, nur das Elitekader trifft sich am selben Ort in Sarnen. Für Ende April ist die Saisoneröffnung auf dem Lauerzersee, die der SCZ organisiert, vorgesehen.

Die Swiss Rowing Indoors in Zug zogen stets ein grosses Publikum an. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. Januar 2020)