Rudern Die Bilanz des See-Clubs Zug mit elf Podestplätzen lässt sich sehen An den Schweizer Meisterschaften in Luzern belegt der Verein je den zweiten Rang in der Klub- sowie der Nachwuchswertung. Simon Scheurer 13.09.2021, 16.46 Uhr

Der Zuger Doppelvierer mit Aline Trevisan, Anica Philipp, Lia Borter und Patricia Merz (von links) ist siegreich. Bild: PD

Im Jargon des Surfsports ausgedrückt, hat der See-Club Zug an den Schweizer Meisterschaften auf dem Rotsee eine richtig gute Welle erwischt. Der Sieg im Achter der U19-Juniorinnen war der perfekte Start in das Wochenende und aus zweierlei Sicht eine Premiere. Der Erfolg des Boots mit Julia Lüscher, Lia Borter, Anica Philipp, Nicole Schmid, Aline Trevisan, Gill Rudolf, Sophie Wehlen, Lena Rudolf und Steuerfrau Sophia Streit war nicht nur der erste Sieg im ersten Rennen, sondern der erste Sieg im ersten Rennen bei der ersten Austragung dieser Bootsklasse.

Die Zugerinnen hatten schon mit ihren Erfolgen an den nationalen Regatten ihre Ambitionen auf den Meistertitel erklärt. Die Letzte auf dem Greifensee war aber schon drei Monate her. Die neun Zugerinnen waren vom Start weg hellwach und machten klar, dass sie die Wettkampfpause für viele Trainingskilometer nutzen konnten. Technisch sauber und im Rhythmus konsequent konnten sich die Zugerinnen Schlag für Schlag von ihren Gegnerinnen absetzen. Die Boote aus Zürich, Vevey und Lugano konnten der Dynamik der Zugerinnen nichts entgegensetzen – der Sieg mit mehr als zwei offenen Bootslängen war eindrücklich.

Auch für eine Olympionikin ist es nicht leicht

Drei Juniorinnen aus dem Achter – Aline Trevisan, Lia Borter, Anica Philipp – konnten die positive Energie am zweiten Wettkampftag mitnehmen. Zusammen mit der Zuger Olympionikin Patricia Merz waren sie im leichten Doppelvierer erfolgreich. Merz stieg wenige Wochen nach ihrem Diplom in Tokio im leichten Doppelzweier mit ihren Klubkolleginnen ins Boot. «Gleich beim ersten Mal haben wir gut harmoniert», sagte die Baarerin zum Erfolg des Zuger Vierers. Weiter ergänzte sie: «Auch wenn unser Sport und ein Doppelvierer von aussen leicht und elegant anzuschauen ist, stecken gerade in einem Mannschaftsboot ganz viele Trainingskilometer.» Selbst sie als erfahrene Ruderin könne nicht einfach so in ein Boot steigen und es funktioniere auf Anhieb.

Die Zugerinnen konnten sich im Rennen schon auf der ersten Rennhälfte ihren Bugball ganz nach vorne schieben, vermochten sich aber nicht abzusetzen. Zu gross war die Gegenwehr ihrer Gegnerinnen aus Basel und Thalwil. Schlag für Schlag war dann auf der zweiten Streckenhälfte zu erkennen, dass das See-Club-Team eine leicht höhere Geschwindigkeit fahren vermochte als der Rest des Feldes. Bis zur Ziellinie brachten die Zugerinnen leicht offenes Wasser zwischen sich und die anderen Boote.

Löpfe wartet auf seine Chance und nutzt sie

Zu Meisterehren gereichte es auch Ivo Löpfe im Einer der U17-Junioren. Die Zuger Nachwuchshoffnung hatte auf dem Rotsee ein volles Programm, denn er startete in nicht weniger als drei Meisterschaftsrennen. Im Skiffrennen sah es nach Rennhälfte noch nicht nach einem Sieg des Zugers aus. Sein Gegner aus Erlenbach war klar an der Spitze und jener aus Vevey mit Löpfe gleichauf. Je näher die Ziellinie kam, desto mehr war die Klasse Löpfes zu erkennen. Der Erlenbacher hatte sich auf der ersten Rennhälfte völlig übernommen und sein Rennen falsch eingeteilt. Der 16-jährige Löpfe, der im Sommer schon die Schweizer Farben am Coupe de la Jeunesse vertreten hatte, konnte seine Erfahrung ausspielen. Er setzte sich gegen das Skiff aus Vevey ab und zog später auch am Führenden vorbei ins Ziel.

Sein Teampartner Samuel Bisang wurde im gleichen Rennen ausgezeichneter Vierter. Im Ziel resümierte Bisang: «Ich bin mit meinem Rennen nicht ganz zufrieden. Mit einer besseren, mutigeren ersten Hälfte wäre sogar eine Medaille dringelegen.» Diese holte Bisang später gleich doppelt nach. In der knappsten Entscheidung der Meisterschaft wurden er und Löpfe um 0,3 Sekunden auf den zweiten Platz verwiesen. 250 Meter vor der Ziellinie waren die beiden noch eine offene Länge hinter dem Boot vom Grasshopper-Club Zürich gewesen.

Einen Angriff abgewehrt

Im dritten Rennen von Löpfe und Bisang war es umgekehrt. Sie mussten sich im Rennen der U19-Vierer ohne Steuermann gegen den Schlussspurt des angestürmten Boots aus Bern zur Wehr setzten. Zur gleichen Belastung der Nerven der Zuger Ruderfans wie im Doppelzweier kam es aber nicht ganz. Die Zuger konnten den Angriff der Berner kontern hinter dem siegreichen Boot aus Basel die Silbermedaille gewinnen. Philipp Brüllmann und Lawrence Kyreni war mit ihnen im Vierer.

Weitere Podestplätze bei der Elite gab für den See-Club durch Jana Nussbaumer und Patricia Merz im schweren Doppelzweier der Frauen. Bei den Männern waren die Zuger gleich zweimal auf dem Siegerponton vertreten. Einerseits sicherte sich Gian Struzina die silberne Auszeichnung im leichten Einer, andererseits fuhr Bojan Reuffurth im schweren Einer auf Rang 3.

Der Stolz des Trainers ist gross

Abgerundet werden die Zuger Resultate von den Jüngsten und den Ältesten. Im Doppelvierer der U15-Junioren wurde die Crew mit Bisang, Hechler, Skandera und Vega Dritte. In der Katergorie Master F wurden Christian Steiger und Kim Kjörnas ebenfalls Dritte in ihrem Rennen. Das Urteil des Zuger Klubcoachs Stephan Wiget fällt positiv aus.

«Nach der Baisse des letzten Jahres am Rotsee kann man ohne Zweifel behaupten: Der See-Club ist zurück.

Er ergänzte: «Es gab in den letzten Jahren einige Wechsel im Verein, sei es auf der Ebene der Athletinnen und Athleten, dem Trainerteam oder dem Vorstand. Dass wir nun in der Nachwuchswertung wieder auf dem zweiten Platz geführt sind und auch in der Klubwertung auf Platz zwei sind, erfüllt mich mit Stolz.»