102. Kantonalschwingfest lockt viele Besucher an

Baar Sägemehlgeruch vor der Waldmannhalle: Das 102. Kantonalschwingfest zog Zug in seinen Bann Am Sonntag ging in Baar das 102. Zuger Kantonalschwingfest über die Bühne. Das Publikum freute sich über den Sportanlass. Nils Rogenmoser Jetzt kommentieren 01.05.2022, 16.00 Uhr

Das Publikum erschien zahlreich. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Ein echter Stierennacken: Der Muni ist ein Lebendpreis. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Kommen aus dem Strahlen nicht mehr heraus: die Besucher. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Sportlich war der Anlass ein Höhepunkt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Wer schwingt, steht früh auf. Da verträgt es tagsüber auch mal ein Schläfchen. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Tradition wird an diesem Anlass hochgehalten. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Alles voller Sägemehl: Manche erwischte es ordentlich. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Baar: Impressionen/Reportagebilder vom Zuger Kantonalen Schwingfest. Bild: Matthias Jurt (Baar, 01. Mai 2022) Bild: Matthias Jurt (baar, 01. Mai 2022) / Luzerner Zeitung In der Halle gab es viel zu sehen, von der Kuhglocke bis zum Rasenmäher. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Nicht nur die Jury auch Mitstreiter beobachten die Duelle genau. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Abkühlung gefällig? Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Dicht gedrängt stand das Publikum. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Die Ausrüstung für einen Hoselupf ist bereit. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022) Traditionelle Trachten dürfen nicht fehlen. Bild: Matthias Jurt (Baar, 1. Mai 2022)

«Schwingete» beginnen traditionell frühmorgens – wer dem Schwingsport frönt, sollte also vorzugsweise kein Morgenmuffel sein. Um 7:30 Uhr stand vor der Waldmannhalle das Anschwingen auf dem Programm. Die Stimmung war gesellig, auf den Tribünen vor den fünf Sägemehlringen waren viele Zuschauende in traditionellen Edelweisshemden zu erspähen. Es wurde gefachsimpelt, krumme Zigarren geraucht oder einfach auch nur die Stimmung genossen.

In regelmässigen Abständen wurde man mittels Speaker über die aktuellen Paarungen und Sieger informiert sowie bei heiterer Ländlermusik bei Laune gehalten. Im Sägemehl versuchten sich derweil die zwei sich gegenüberstehenden Kraftpakete mit dynamischen Schwüngen aufs Kreuz zu legen.

OK-Präsident an Seite von Ehrendamen

Der OK-Präsident Walter Lipp zeigte sich entzückt von der Atmosphäre auf dem Gelände: «Es ist wahrlich ein Volksfest in dieser schönen Arena, ich möchte einen grossen Dank an die Helfer, Sponsoren und Gönner aussprechen. Eigentlich hätte das Schwingfest im Jahr 2020 auf der Dorfmattwiese stattfinden sollen, was die Pandemie aber verunmöglichte.» Lipp fungierte bereits zum dritten Mal als OK-Präsident dieses Anlasses. Er ergänzt:

«Der Entscheid von Anfang Jahr, dieses Schwingfest heuer mit weniger Zuschauenden durchzuführen, war richtig und unumgänglich. Obwohl wir gerne mehr Schwingfans hätten begrüssen wollen, ist es in kleinerem Rahmen auch speziell.»

Als begeisterter Schwingfreund sei dies eine Herzensangelegenheit: «In meiner Verwandtschaft hat es schon böse Schwinger gegeben, auch deshalb bin ich mit dem Sport verbunden. Ich wünsche mir, dass das heutige Schwingfest unfallfrei bleibt.» Mit einem Zwinkern ergänzte er, dass es hoffentlich am Nachmittag auch noch wettermässig etwas auftun werde.

Genug Nachwuchs vorhanden

Den Schwingsport nahm Lipp auch bei der jüngeren Generation als populär wahr: «Der Nachwuchs kommt, seit dem ESAF 2019 hat sich da nochmals mehr getan.» Begleitend standen in schöner Tracht die zwei Ehrendamen Celine Zürcher und Sarah Hegglin an Lipps Seite. Hegglin erläuterte: «Insgesamt sind wir Nebst einer umfangreichen Festwirtschaft mit vielen Verpflegungsständen konnten die Besuchenden auch den Gabentempel oder die Lebendpreise bestaunen.

E. «Schnutzgi» Zürcher - so der Spitzname - ist der Lebendpreis-Chef und erzählte vor den Gehegen stehend Genaueres zu den Preisen: «Für die Besitzer der Tiere ist stets es eine Ehre, diese hier zur Verfügung zu stellen. Wir haben vier Lebendpreise – einen Muni aus Menzingen, zwei Rinder aus Zug respektive Ägeri sowie ein Fohlen aus Morgarten.» Der Sieger gewinnt den Muni, wobei dieser traditionell zum Besitzer zurückkehrt und der Sieger Geld im Wert des Tieres erhält.

Die Schwinger auf den Rängen zwei bis vier können zwischen den restlichen Lebendpreisen oder Preisen aus dem Gabentempel entscheiden.

Friedliche Stimmung und eindrückliche Schwinger

«Schnutzgi» sei seit eh und je Schwingfreund und verriet mit einem Schmunzeln, dass es ihn wohl zeitnah weg von den Gehegen und hin zum Festplatz ziehe. Zusammen mit einem Kollegen genoss Siro Buholzer das sportliche Geschehen: «Nebst der friedlichen Stimmung, ist es eindrücklich, die Schwinger live schwingen zu sehen. Für solch einen Anlass steht man gerne früh auf.»

Sein Kollege nickte zustimmend. Ein anderer Fan hebt hervor, dass es schön sei, nach der Coronapandemie wieder einmal vor Ort den Schwingsport zu erleben: «Ich bilde mir vor dem Gang jeweils ein Urteil über den Ausgang, werde aber oft überrascht, weil der Gegner gewinnt.»

