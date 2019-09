Saisonstart für die Oberwil Rebells Die Oberwil Rebells starten gegen den letztjährigen Finalist SHC Grenchen Lipachtal in die Saison.

(mb) Am Samstag um 14 Uhr in der Sika Rebells Arena starten die Oberwil Rebells in die neue NLA-Saison. Der Gegner ist der letztjährige Finalist, SHC Grenchen Limpachtal. Nachdem die Solothurner in der vergangenen Spielzeit in den Playoffs und im Cupfinal gegen die Zuger verloren haben, wird es ihnen kaum an Motivation fehlen. Bei den Oberwilern gab es auf diese Saison hin viele Veränderungen. Mit Stephan Sidler, dem langjährigen Torhüter, ist eine wichtige Stütze zurückgetreten. Dasselbe gilt für Severin Meier, Mats Beiersdörfer und Christoph Stocker, welche an den vielen Titeln der vergangenen Jahre massgeblich beteiligt waren. Stürmer Raphael Melliger sagt: «Diese Rücktritte sind die Chance für die vielen Jungen im Team, bis zu den Playoffs in ihre Rollen reinzuwachsen.