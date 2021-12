vereine Samichlaus auf dem Bundesplatz Trotz Regenwetter beglückte der Samichlaus die Stadt Zug mit einem Lächeln. 08.12.2021, 15.28 Uhr

Kürzlich zauberte der Samichlaus mit seinen Schmutzlis trotz strömendem Regen den Kindern auf dem Bundesplatz in Zug ein Lächeln ins Gesicht. Die grossen und kleinen Kinder freuten sich über seinen Besuch und einige sagten gar ihr auswendig gelerntes Sprüchli auf. Wiederum andere waren sehr scheu und bewahrten einen respektablen Abstand. Alle durften Nüsse, Mandarinen und Süssigkeiten mit nach Hause nehmen. Mögen sie sich noch lange an den schönen Moment erinnern und die gut gemeinten Samichlaus-Ratschläge in die Tat umsetzen.

Organisiert wurde der gelungene Anlass von den Geschäften rund um den Bundesplatz. Der nächste Event findet am Sonntag, den 12. Dezember, ebenfalls von 10 bis 16 Uhr am selben Ort statt. Da werden die Kinder so richtig auf Weihnachten eingestellt und dürfen unter sachkundiger Leitung Weihnachtssterne anmalen. Diese werden am grossen Christbaum auf dem Bundesplatz angebracht oder dürfen mit nach Hause genommen werden.

Darüber hinaus gibt es für jedes Kind ein Überraschungsgeschenk. Währenddem die Kinder beschäftigt sind, haben die Eltern Gelegenheit, in aller Ruhe ihre Weihnachtseinkäufe zu tätigen.

Für die IG Bundesplatz: Adrian Jetzer