Sessionsrückblick Samstagsgespräch reicht von New York bis China Ständerat Matthias Michel schaute auf die Wintersession zurück und gab Einblicke in den Alltag in Bundesbern. 23.12.2021, 18.10 Uhr

Matthias Michel vor dem Bundeshaus. Bild: PD

Die Samstagsgespräche von Ständerat Matthias Michel haben schon Tradition: Zum achten Mal lud er zum direkten Dialog ein, diesmal vorsichtshalber online. Dieser Austausch ist öffentlich. Auch diesmal nahmen wieder Personen ausserhalb seiner Stammpartei FDP teil.

Im Zentrum des Gesprächs stand die geplante Mitgliedschaft der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat, die politische Haltung der Schweiz gegenüber China sowie Entwicklungen der Gentechnik.

Schweiz bringt Stärken in den Sicherheitsrat ein

Mit einer Delegation der aussenpolitischen Kommission weilte Matthias Michel einige Tage in New York. Er hatte Gelegenheit, mit Vertretern der Schweizer Mission und vieler UNO-Mitgliederländer zu sprechen. Im Fokus standen der Sicherheitsrat und die Bedeutung einer Mitgliedschaft in demselben. Ständerat Michel berichtete über diesen Erfahrungsaustausch, der im Hinblick auf die Einsitznahme der Schweiz im Sicherheitsrat 2023/24 stand. Michel zeigte sich überzeugt: «Die Schweiz kann eine wichtige Rolle im Sicherheitsrat einnehmen– gerade wegen unserer Glaubwürdigkeit als neutraler Staat mit seinen guten Diensten und seiner humanitären Tradition.» Dies sei wichtig, weil sich UNO weltweit für dieselben Werte einsetze wie die Schweiz.

Wiederholt war China auch im Ständerat ein Thema: Das Parlament hat definitiv die Herausforderungen dieser wirtschaftlichen und zunehmend politischen Grossmacht entdeckt. Es geht zum Beispiel darum, die universell geltenden Menschenrechte auch gegenüber China einzufordern. Umgekehrt ist der gegenseitige Handel von Bedeutung; Schweizer Konsumierende und Arbeitnehmende profitieren davon. Als kleiner, aber weltweit als Ort des diplomatischen Austauschs geschätzt, hat die Schweiz hier eine eigene Position zu erarbeiten. Das ist ein Teil der China-Strategie des Bundesrats. Gemäss Ständerat Michel ist diese zu unterstützen, ohne dass das Parlament dem Bundesrat im Detail vorschreibt, wie er seine Verhandlungen zu führen hat.

Einen Beitrag leisten bei der Gentechnologie

Nach 15 Jahren Moratorium steht die Politik vor der Entscheidung, weiterhin die Entwicklung in der Gentechnologie zu verhindern oder gewisse Schritte zu ermöglichen. Es geht nicht mehr um die fragliche herkömmliche Gentechnik, die mit fremdem Erbgut arbeitet, sondern um neue Verfahren, die nur eingeschränkt mit der eigenen DNA einer Pflanzensorte ermöglicht werden sollen. Ständerat Michel erläutert diesen Vorschlag des Ständerates und unterstützt ihn: «Anderswo auf der Welt wird fröhlich weitergeforscht, angewendet und vermarktet. Deshalb sollte gerade die Schweiz mit ihrer hervorragenden Forschung und ihrer Sicherheit hier ihren Beitrag leisten: Im Interesse der künftigen Ernährungssicherheit», meint er. Schliesslich ermögliche die Gentechnik, den Einsatz von Pestiziden drastisch zu reduzieren und die vom Schweizervolk befürwortete Eigenversorgung zu stärken. In der Diskussion wird klar, dass es eine verstärkte Information der Konsumenten brauche, um die Funktionsweise, Chancen und Risiken der neuen gentechnischen Methoden zu erkennen. Schliesslich sei es die Wahl von den Konsumierenden, welchen Produkten man den Vorzug gibt.

Für die FDP Zug: Marc Reinhardt

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.