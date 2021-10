Vereine&Verbände Interessierte Sänger im Projekt «Vienna Sounds» sind herzlich willkommen Bald stehen für die Männerchöre Zug-Cham wichtige Konzerte an. Gesungen werden Stücke von Mozart, Brahms und Strauss. Für die Männerchöre Zug-Cham: Lukas Marbacher 08.10.2021, 17.42 Uhr

Die Männerchöre Zug–Cham führen, verstärkt durch den Männerchor Harmonie Altdorf, zusammen mit dem Stadtorchester Zug und Gesangssolisten Musik der Wiener Romantik auf. Die Zuhörenden geniessen Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und Johann Strauss Vater und Sohn. «Vienna Sounds» ertönen am Sonntag, 27. März 2022 in der Pfarrkirche St.Martin in Altdorf und am Sonntag, 3. April 2022 im Konzertsaal des Theaters Casino in Zug.

Die Männerchöre Zug-Cham bereiten sich unter professioneller Direktion in noch 14 Proben und an zwei Samstagen abwechselnd im Singsaal des Schulhauses Städtli I in Cham beziehungsweise in der Aula des Schulhauses Herti in Zug eingehend auf die Konzerte vor.

Proben starten nach den Herbstferien

Zur Verstärkung der Bässe und Tenöre sind Sänger willkommen, welche sich für eine planbare und beschränkte Zeit aktiv im Chor beteiligen und gleichzeitig die eigene Stimme entwickeln möchten. Nach den Herbstferien findet die erste Probe am Mittwoch, 20. Oktober, um 20 Uhr, im Singsaal Städtli I in Cham statt. Details für die weiteren Proben sind auf der Website www.mc-zug-cham.ch unter dem Tab «Probenplan» publiziert.

Wert legen die Chöre auf die Beachtung der Schutzmassnahmen vor Covid 19. Wir beachten die gegenwärtig im Land und im Kanton gültigen Regeln. Wir stellen dazu die nötige Infrastruktur zur Verfügung. Für Auskünfte stehen die Präsidenten der Männerchöre Zug–Cham, Alois Strässle und Lukas Marbacher, jederzeit gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind auf der Chorwebsite publiziert.